Общество

вчера, 22:21

Олег Королев отметил день рождения СССР

458
#твиттер #губернатор
Олег Королев отметил день рождения СССР

Сделал он это твитом

В День образования СССР глава Липецкой области оставил в Твиттере запись:




Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 года. 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов одобрил его.

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств.


458
#твиттер #губернатор

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