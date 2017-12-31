вчера, 22:21
Олег Королев отметил день рождения СССР
Сделал он это твитом
Сегодня День Рождения Советского Союза…Многое изменилось….Многое забыто…Многое утеряно…Но самое важное осталось – люди, благодаря которым Россия сегодня уверенно идет вперед и успешно развивается!— Олег Королев (@Korolev_O_P) 30 декабря 2017 г.
Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 года. 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов одобрил его.
26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств.
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