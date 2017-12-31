В Становлянском районе сгорела баня

В 19:14 дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании бани в Становлянском районе, на станции Бабарыкино, ул. Заводская, 24.



В результате загорания огнем уничтожена кровля бани по всей площади, повреждена внутренняя отделка по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.