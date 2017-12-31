Происшествия

вчера, 22:08

В Становлянском районе сгорела баня

2 443
#пожар
В Становлянском районе сгорела баня
 В 19:14 дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании бани  в Становлянском районе, на станции Бабарыкино, ул. Заводская, 24.

В результате загорания огнем уничтожена кровля  бани по всей площади, повреждена внутренняя отделка по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 443
#пожар

Комментарии (2)

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Юлия Панарина

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Неважно

вчера, 22:17
Очень жаль
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