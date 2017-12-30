Происшествия

сегодня, 16:44

Массовое ДТП на кольце в Липецке попало на видео

12 2739
#дтп
3
Массовое ДТП на кольце в Липецке попало на видео

Водитель и не подумал остановится, когда по кольцу 9 микрорайона началось движение

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Сегодня на кольце 9 микрорайона произошла массовая авария. Автомобиль, двигавшийся по Московской на большой скорости, даже не притормозил когда по кольце начал движение поток автомобилей. На всей скорости авто врезалось сначала в одну машину,та - в другую, была задета и третья машина. Столкновение зафиксировала уличная камера.
12 2739
#дтп
3

Комментарии (12)

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Пипецкое дно

10 минут назад
такой же дебил мне сделал подарок. На перекресток на красный вылетел,передо мной 2 машины уже проехали.
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fed

18 минут назад
Ведать летун, в смысле? по всей стране кольцо главная с 1 ноября кажись
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Правдоруб

39 минут назад
Права покупные,дипломы покупные,совесть продана,а дальше пожинайте плоды.
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Ведать летун

39 минут назад
Не местный, раз не знает что в этом месте главная не у него...скорее все москаль, иль рязанец.
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Пацанчиг на корточках

39 минут назад
Красава! Нефиг другим дорогу уступать, братан ништяк поступил даже если и сдох.
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Сергей 13

40 минут назад
"Я к утру домой обломки принесу,был я с Явой,а теперь я..."Людей жаль,пострадали ни за что,удоту этому * не шлифанули?
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1

42 минуты назад
За Елкой спешил.
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Я

сегодня, 17:04
Мочить в сортире
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Житель

сегодня, 17:02
Сегодня весь город автолюбителей идиотов. Одни психопаты. Не умеете сдерживать эмоции - сидите дома
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Гость

сегодня, 16:59
Здравствуй новый год ! Печалька испортил людям праздник.
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