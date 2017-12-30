Происшествия
сегодня, 16:44
Массовое ДТП на кольце в Липецке попало на видео
Водитель и не подумал остановится, когда по кольцу 9 микрорайона началось движение
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Сегодня на кольце 9 микрорайона произошла массовая авария. Автомобиль, двигавшийся по Московской на большой скорости, даже не притормозил когда по кольце начал движение поток автомобилей. На всей скорости авто врезалось сначала в одну машину,та - в другую, была задета и третья машина. Столкновение зафиксировала уличная камера.
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