Массовое ДТП на кольце в Липецке попало на видео

Водитель и не подумал остановится, когда по кольцу 9 микрорайона началось движение

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня на кольце 9 микрорайона произошла массовая авария. Автомобиль, двигавшийся по Московской на большой скорости, даже не притормозил когда по кольце начал движение поток автомобилей. На всей скорости авто врезалось сначала в одну машину,та - в другую, была задета и третья машина. Столкновение зафиксировала уличная камера.