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Парашют с дистанционным управлением создадут для российских ВДВ

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Парашют с дистанционным управлением создадут для российских ВДВ

Российские компании занялись разработкой "умного" парашюта

В России идет разработка новой управляемой парашютной системы для доставки грузов подразделениям ВДВ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. 

Платформа весом до четырёх тонн сможет доставлять многие грузы. Автоматизированная парашютная система сможет совершить высокоточную посадку в назначенном месте. Предполагается, что отклонение от точки приземления составит не больше 100 метров, что очень точно для подобных задач. Система будет ориентироваться при помощи ГЛОНАСС и GPS.

Созданием управляемой парашютной платформы занимаются Авиационный комплекс имени Ильюшина, крымский НИИ аэроупругих систем и другие предприятия ОПК.

Эксперты заявляют, что в случае успешного завершения разработки эту систему можно будет применять не только для военных, но и для МЧС.
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