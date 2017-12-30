В России
сегодня, 13:32
Парашют с дистанционным управлением создадут для российских ВДВ
Российские компании занялись разработкой "умного" парашюта
В России идет разработка новой управляемой парашютной системы для доставки грузов подразделениям ВДВ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.
Платформа весом до четырёх тонн сможет доставлять многие грузы. Автоматизированная парашютная система сможет совершить высокоточную посадку в назначенном месте. Предполагается, что отклонение от точки приземления составит не больше 100 метров, что очень точно для подобных задач. Система будет ориентироваться при помощи ГЛОНАСС и GPS.
Созданием управляемой парашютной платформы занимаются Авиационный комплекс имени Ильюшина, крымский НИИ аэроупругих систем и другие предприятия ОПК.
Эксперты заявляют, что в случае успешного завершения разработки эту систему можно будет применять не только для военных, но и для МЧС.
Платформа весом до четырёх тонн сможет доставлять многие грузы. Автоматизированная парашютная система сможет совершить высокоточную посадку в назначенном месте. Предполагается, что отклонение от точки приземления составит не больше 100 метров, что очень точно для подобных задач. Система будет ориентироваться при помощи ГЛОНАСС и GPS.
Созданием управляемой парашютной платформы занимаются Авиационный комплекс имени Ильюшина, крымский НИИ аэроупругих систем и другие предприятия ОПК.
Эксперты заявляют, что в случае успешного завершения разработки эту систему можно будет применять не только для военных, но и для МЧС.