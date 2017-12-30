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сегодня, 13:13
В Москве на корпоративе зарезали мужчину
Между сотрудниками на празднике возник конфликт
Мужчину 1988 года зарезали во время проведения корпоратива в Москве, - сообщают "Известия". Праздник с трагическим исходом проходил 29 декабря на проспекте Мира в Москве.
Во время проведения мероприятия между приглашенными сотрудниками возник конфликт, в ходе которого один из них получил колото-резаное ранение. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Еще один работник, 52-летний мужчина, был госпитализирован в состоянии алкогольного опьянения.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Во время проведения мероприятия между приглашенными сотрудниками возник конфликт, в ходе которого один из них получил колото-резаное ранение. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Еще один работник, 52-летний мужчина, был госпитализирован в состоянии алкогольного опьянения.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.