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сегодня, 13:13

В Москве на корпоративе зарезали мужчину

339
В Москве на корпоративе зарезали мужчину

Между сотрудниками на празднике возник конфликт

Мужчину 1988 года зарезали во время проведения корпоратива в Москве, - сообщают "Известия". Праздник с трагическим исходом проходил 29 декабря на проспекте Мира в Москве.

Во время проведения мероприятия между приглашенными сотрудниками возник конфликт, в ходе которого один из них получил колото-резаное ранение. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Еще один работник, 52-летний мужчина, был госпитализирован в состоянии алкогольного опьянения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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