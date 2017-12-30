В Измалковском районе произошло ДТП

В аварии есть пострадавший

В 08:30 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 159 км. трассы «Орел-Тамбов», вблизи села Ровенка Измалковского района.



Произошло столкновение легковых автомобилей «Renault» и «Lifan».



К месту происшествия выехало 1 отделение ОПСП 24. В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Измалковская РБ».