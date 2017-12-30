Происшествия
сегодня, 12:24
В Измалковском районе произошло ДТП
В аварии есть пострадавший
В 08:30 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 159 км. трассы «Орел-Тамбов», вблизи села Ровенка Измалковского района.
Произошло столкновение легковых автомобилей «Renault» и «Lifan».
К месту происшествия выехало 1 отделение ОПСП 24. В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Измалковская РБ».
Произошло столкновение легковых автомобилей «Renault» и «Lifan».
К месту происшествия выехало 1 отделение ОПСП 24. В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Измалковская РБ».