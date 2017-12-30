сегодня, 11:58
В Саратовской области из колонии сбежал заключенный
В Саратовской области следователи начали проверку версии о причастности сбежавшего 28 декабря из колонии 43-летнего заключенного Сергея Дубовицкого к убийству супруги. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Екатерина Котлова.
Ранее Котлова сообщила, что тело 38-летней женщины с колото-резаными ранениями обнаружили в пятницу вечером в ее доме в селе Квасниковка, входящем в состав города Энгельса. По данному факту проводится проверка. Источник в правоохранительных органах уточнил, что убитая женщина — мать шестерых детей. Тем временем ФСИН организовала розыск сбежавшего из колонии-поселения 43-летнего осужденного Сергея Дубовицкого. По данным ряда СМИ, сбежавший заключенный якобы убил свою подругу на глазах одного из ее детей.
"Возбудили уголовное дело по факту убийства. На причастность к нему проверяется ранее судимый супруг потерпевшей, сейчас его местонахождение устанавливается", — сказала собеседница.
Дело возбудили по статье УК РФ "Убийство", санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы. "Ведется расследование", — отметила она.