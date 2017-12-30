В России
сегодня, 11:51
Вылетевший в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт Челябинска
Самолет, вылетевший из Челябинска в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться на аэропорт отправления по технической причине.
Пассажирский Airbus вернулся в Челябинск после вылета в Петербург из-за разгерметизации салона. Об этом сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Рано утром в субботу после вылета в Санкт-Петербург командир самолета А-320 авиакомпании "Россия" сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку", - сказал собеседник.
По его словам, диспетчеры решили вернуть самолет в аэропорт вылета.
"После выработки топлива самолет благополучно приземлился в челябинском аэропорту. Никто не пострадал", - сказал он.
Вылет предварительно перенесен на 19:00 местного времени. Об этом сообщается на официальном сайте международного аэропорта Челябинск.
"Рано утром в субботу после вылета в Санкт-Петербург командир самолета А-320 авиакомпании "Россия" сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку", - сказал собеседник.
По его словам, диспетчеры решили вернуть самолет в аэропорт вылета.
"После выработки топлива самолет благополучно приземлился в челябинском аэропорту. Никто не пострадал", - сказал он.
Вылет предварительно перенесен на 19:00 местного времени. Об этом сообщается на официальном сайте международного аэропорта Челябинск.