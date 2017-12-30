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Вылетевший в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт Челябинска‍

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#Санкт-Петербург #Челябинск #самолет #рейс
Вылетевший в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт Челябинска‍

Самолет, вылетевший из Челябинска в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться на аэропорт отправления по технической причине.

Пассажирский Airbus вернулся в Челябинск после вылета в Петербург из-за разгерметизации салона. Об этом сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Рано утром в субботу после вылета в Санкт-Петербург командир самолета А-320 авиакомпании "Россия" сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку", - сказал собеседник.

По его словам, диспетчеры решили вернуть самолет в аэропорт вылета.

"После выработки топлива самолет благополучно приземлился в челябинском аэропорту. Никто не пострадал", - сказал он.

Вылет предварительно перенесен на 19:00 местного времени. Об этом сообщается на официальном сайте международного аэропорта Челябинск.
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#Санкт-Петербург #Челябинск #самолет #рейс

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