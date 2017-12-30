сегодня, 11:29
Электричка сбила мужчину на станции «Москва-3»
Электричка сбила мужчину на станции "Москва-3". Трагедия произошла минувшей ночью. Примерно в 3:05 мужчина попытался взобраться на платформу, но был сбит пригородным поездом.
"По предварительным данным, сегодня в 03:05 мск мужчина при попытке взобраться на платформу станции "Москва-3" был травмирован проходящим электропоездом сообщением Мытищи - Москва. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила она.
Личность погибшего устанавливается. По данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшедшего.
В управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили ТАСС о еще одном несчастном случае на железной дороге. "По предварительной информации, на станции Мытищи электропоездом смертельно травмирован мужчина", - сказал собеседник.
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.