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Лукашенко охарактеризовал жителей западной Украины

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#Лукашенко #Украина
Лукашенко охарактеризовал жителей западной Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал характеристику жителям западной части Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко "очень хочет", чтобы конфликт на востоке Украины скорее завершился, - передает РИА-Новости.

"Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", — заявил Лукашенко, говоря о перспективах развития внешней политики Белоруссии в предстоящем году. Слова президента приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что Украина и ее народ являются родными для Белоруссии. "Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", — сказал он.

Президент заявил, что белорусы и украинцы "не просто соседи — мы родные, братья". "Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", — считает белорусский лидер.

Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.
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#Лукашенко #Украина

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