сегодня, 11:03
Америка отвергла обвинения в поддержке боевиков ИГ
Официальный представитель американского оборонного ведомства Ребекка Риберих опровергла сообщения о том, что США поддерживают боевиков террористической организации «Исламское государство»*
"Утверждения о том, что США поддерживают ИГ*, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ*. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой (боевиков) ИГ*", — заявила в пятницу РИА-Новости официальный представитель американского ведомства Ребекка Риберих.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что данная атака была невозможна без участия США.
Представитель Пентагона утверждала, что "этому нет никаких подтверждений".
По ее словам, "у коалиции (во главе с США по борьбе с ИГ*) нет никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников, которые в прошлом были обескураживающе неточными".
При этом представитель Пентагона не ответила на просьбу прокомментировать сам факт обстрела.
*Террористическая организация, запрещенная в России.