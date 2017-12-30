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Америка отвергла обвинения в поддержке боевиков ИГ

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#ИГ #Америка #США #Россия
Америка отвергла обвинения в поддержке боевиков ИГ

Официальный представитель американского оборонного ведомства Ребекка Риберих опровергла сообщения о том, что США поддерживают боевиков террористической организации «Исламское государство»*

Пентагон назвал абсурдными заявления о том, что США поддерживают террористическую группировку "Исламское государство"*.

"Утверждения о том, что США поддерживают ИГ*, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ*. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой (боевиков) ИГ*", — заявила в пятницу РИА-Новости официальный представитель американского ведомства Ребекка Риберих.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что данная атака была невозможна без участия США.

Представитель Пентагона утверждала, что "этому нет никаких подтверждений".

По ее словам, "у коалиции (во главе с США по борьбе с ИГ*) нет никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников, которые в прошлом были обескураживающе неточными".

При этом представитель Пентагона не ответила на просьбу прокомментировать сам факт обстрела.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
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#ИГ #Америка #США #Россия

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