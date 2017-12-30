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Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста к ударам ракет
Сооружение, по словам Романенко, "представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма".
— Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма, — цитирует Романенко издание "Главред".
По его мнению, конструкция также уязвима для авиации и ракет наземного и морского базирования.
Напомним, Министерство транспорта РФ накануне опубликовало первые фотографии проезжей части на одном из отрезков Крымского моста на острове Тузла.
Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь следующего года, поездов — на 2019-й.