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Ответственность за взрыв в магазине Санкт-Петербурга взяла на себя ИГ
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.
Взрыв произошел в среду на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало возле камер хранения магазина "Перекресток". По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из которых находятся в больницах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт, - передает ТАСС.
Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки.
Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.