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Ответственность за взрыв в магазине Санкт-Петербурга взяла на себя ИГ

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#ИГ #взрыв в Петербурге
Ответственность за взрыв в магазине Санкт-Петербурга взяла на себя ИГ

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в развлекательном центре Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу вечером сообщило агентство Reuters.

Взрыв произошел в среду на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало возле камер хранения магазина "Перекресток". По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из которых находятся в больницах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт, - передает ТАСС.

Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки.

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.
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#ИГ #взрыв в Петербурге

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