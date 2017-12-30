Происшествия

вчера, 19:49

Троих липчан будут судить за ограбление ветерана войны и его сына

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#Ограбление
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Троих липчан будут судить за ограбление ветерана войны и его сына

Расследование грабежа завершено, дело передано в суд.

ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области направлено в суд уголовное дело по обвинению троих граждан в нападении на 97-летнего ветерана ВОВ и его 61-летнего сына, совершенном два года назад в Павловском районе», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по Воронежской области установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались трое жителей Липецка в возрасте от 26 до 54 лет, двое из которых ранее судимы.

Установлено, что 08 мая 2015 года примерно в 02.00 часа подозреваемые в масках незаконно проникли в дом, расположенный по улице Подлесная села Ерышовка Павловского района Воронежской области, и, применив насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении 97-летнего хозяина дома и его сына. Злоумышленники открыто похитили деньги, принадлежавшие потерпевшим, а затем скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили в МВД России.
8 588
#Ограбление
1

Комментарии (8)

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Cерёга

вчера, 21:28
От петушитель, Не играй три в одном.Догададался малыш ?
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От петушитель

вчера, 20:41
Cерёга, сделай мне больно!
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От петушитель

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Боцман

вчера, 20:05
Подключать нужно О тпетушителя. Он должен вынести анальный вердикт.
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Серёга

вчера, 20:00
В суде у деда попросите прощения и возместите украденное, в противном случае сами знаете ....
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Серёга

вчера, 19:58
Голимый беЗпредел.Поганые гопники, вы на кого позарились, шавки позорные.
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