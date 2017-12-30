Липчанина сбила машина на пешеходном переходе

27-летний житель Липецка госпитализирован

Сегодня вечером, на площади Заводской, напротив станции "скорой помощи", на пешеходном переходе, автомобиль "Волго" сбил 21-летнего липчанина.



По словам водителя двое человек перебегали дорогу на запрещающий переход сигнал светофора. Один успел перебежать, второй попал под колеса автомобиля. Липчанин госпитализирован.

