Происшествия
вчера, 19:42
Липчанина сбила машина на пешеходном переходе
27-летний житель Липецка госпитализирован
Сегодня вечером, на площади Заводской, напротив станции "скорой помощи", на пешеходном переходе, автомобиль "Волго" сбил 21-летнего липчанина.
По словам водителя двое человек перебегали дорогу на запрещающий переход сигнал светофора. Один успел перебежать, второй попал под колеса автомобиля. Липчанин госпитализирован.
По словам водителя двое человек перебегали дорогу на запрещающий переход сигнал светофора. Один успел перебежать, второй попал под колеса автомобиля. Липчанин госпитализирован.
Вера Корнилова
ВОДИЛАК
Алексей
гость
водитель ОТ
гость
ща подъеду
124.
Ольга
.