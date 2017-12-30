Происшествия

вчера, 19:42

Липчанина сбила машина на пешеходном переходе

39 2796
#Дтп
2
Липчанина сбила машина на пешеходном переходе

27-летний житель Липецка госпитализирован

Сегодня вечером, на площади Заводской, напротив станции "скорой помощи", на пешеходном переходе, автомобиль "Волго" сбил 21-летнего липчанина.

По словам водителя двое человек перебегали дорогу на запрещающий переход сигнал светофора. Один успел перебежать, второй попал под колеса автомобиля. Липчанин госпитализирован.
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
39 2796
#Дтп
2

Комментарии (39)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вера Корнилова

3 минуты назад
Отличнaя возможнoсть зарaботать на Новoгодние подaрки свoим близким и конeчно же для Сeбя! от 20 000 ежедневно на Вашу карту или электронный кошелек Пoдробнoсти на сaйте http://zennotools.ru
ответить

ВОДИЛАК

5 минут назад
Алексей, НЕ надо скорую вызывать с поносом будет приезжать вовремя ЭТО СКОРАЯ ПОРА ПОНЯТЬ.
ответить

Алексей

сегодня, 03:37
Сколько часов скорая ехала? просто интересно.....
ответить

гость

сегодня, 02:53
Водитель ОТ чего не знаю. дай бог что бы тебе такие пешеходы не попадались. я за 20 лет вождения много повидал.
ответить

водитель ОТ

сегодня, 02:44
гость, .. купи себе другие очки и медсправку
ответить

гость

сегодня, 01:49
водитель конечно виноват. с точки зрения правил. а очень умные пешеходы их начитавшись прут на пролом не убедившись в безопасности. получается тоже нарушил. и зебры я тут что то не вижу. а если еще умным пешеходам ночью в глаза фарой посветить и спросить видит ли он что нибудь? может тогда поймет как чувствует себя водитель. пешеход конечно всегда прав, даже если мертвый. ДОРОГИЕ ПЕШЕХОДЫ, У ВАС ТОЖЕ ЕСТЬ ПРАВИЛА СОБЛЮДАЙТЕ ИХ ПОЖАЛУЙСТА!
ответить

ща подъеду

сегодня, 01:48
MRX, поставь свой таз перед моим бампером....ух ка въеду..
ответить

124.

сегодня, 00:47
123, Так у нас автодятлы считают себя бессмерными. Сколько раз на пешеходном переходе замечал, что они даже по сторонам не смотрят уроды
ответить

Ольга

сегодня, 00:47
Друзья, Что хочу сказать в отношении данной ситуации, человека которого сбила машина, сразу сказал что он во всём виноват сам. И притензий к водителю нет! А вот парню конечно досталось...
ответить

.

сегодня, 00:46
Водитель по любому должен сбавлять скорость перед светофором или пешеходным переходом, даже если горит разрешающий свет, это правило кровью написано давно, и ничего с тех пор не изменилось.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Троих липчан будут судить за ограбление ветерана войны и его сына
#Ограбление
8
Троих липчан будут судить за ограбление ветерана войны и его сына

вчера, 19:49

Происшествия
Выпавшая из окна больницы женщина была одна в палате
17
Выпавшая из окна больницы женщина была одна в палате

вчера, 13:44

Происшествия
Женщину в магазине лишили гамбургеров и калош
#кража #магазин #суд
3
Женщину в магазине лишили гамбургеров и калош

вчера, 11:35

Происшествия
В Липецкой области растет число бешеных животных
#бешенство
26
В Липецкой области растет число бешеных животных

вчера, 08:49

Происшествия
Полиция нашла похитивших путем обмана у жительницы Усмани 1,5 миллиона рублей
#мошенничество
14
Полиция нашла похитивших путем обмана у жительницы Усмани 1,5 миллиона рублей

вчера, 08:45

Происшествия
Липчанка отдала телефонному мошеннику 80 тысяч рублей
#телефонное мошенничество
2
Липчанка отдала телефонному мошеннику 80 тысяч рублей

вчера, 08:42

Происшествия