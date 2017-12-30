Общество

вчера, 19:17

В Липецк из Волжского прибудет очередная партия автобусов

51 897
#Автобус
3
В Липецк из Волжского прибудет очередная партия автобусов

Очередная партия новых пассажирских автобусов должна прибыть в Липецк в субботу 30 декабря.

 Сегодня на предприятии в Волжском их принимают водители муниципального предприятия «Липецкпассажиртранс». Колонна из 14 белых машин проделает путь в 700 километров. Еще 12 автобусов доставят в областной центр до 10 января 2018 года. Таким образом, обязательства производителя по контракту общей  стоимостью 443 млн. рублей будут полностью выполнены. Все 40 «Волгабасов», приобретенных «Липецкпассажиртрансом» в лизинг сроком на 5 лет, выйдут на линию в конце января – начале февраля нового года.  

Сегодня по городу курсируют 14 таких автобусов. С 25 декабря все они работают  на самом протяженном 27 маршруте. Каждая машина уже прошла около 1,5 тыс. километров. Как сообщил директор муниципального предприятия Константин Власов, нареканий к качеству техники не было.   
 
Машины вместительные – на 105 пассажиров, полунизкопольные – приспособлены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, оснащены кондиционерами и камерами видеонаблюдения, соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5. Более экономичны в обслуживании: даже при включенных кондиционерах потребляют меньше дизтоплива, чем старые не имеющие их автобусы. 

Как известно, программа поэтапного обновления городского пассажирского транспорта разработана  профильным ведомством мэрии по поручению главы Липецка Сергея Иванова. Всего в 2017 году приобретен  61 современный автобус. Автопарк муниципального предприятия обновился примерно на треть.  Столь масштабных перемен в отрасли не было давно. Реализацию программы городские власти намерены продолжить в 2018 году, сообщает пресс – служба администрации города  Липецка 

51 897
#Автобус
3

Комментарии (51)

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Вера Корнилова

3 минуты назад
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сосочек

сегодня, 01:14
ОХ , так есть решение продлить вам туда сразу 2-два автобуса №24 и №24 а С Сырского Рудника он бы ехал до 28-микр ул Билана потом на 27-мой Бунина Стаханова далее по маршруту только нужно гораздо больше на этих маршртах автобусов
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ОХ

сегодня, 00:56
Когда же уберут собачьи будки 346 маршрута , на Соколе тоже люди живут . Сделайте нам хоть что-то хорошее, для сокольцев . Вот тогда я поверю , что мэр думает о людях .
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Александр

сегодня, 00:55
У Орлова при Новикова самые халявные маршруты были, зря он населения задуматься когда водителей заставляли в две смены работать. Как итог 27 маршрут забрали, 22 и 30 тоже на подходе.
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влад

сегодня, 00:28
интересно сколько москва нам в Январе передаст трамваев и в каком состоянии а может она вообще передумает нам что то отдавать ?
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Очень бы хотелось

сегодня, 00:21
Услышать ответ на вопрос: как непрофессионал, коррупционер, вор с криминальными наклонности Бакланов М. Ю. возглавил департамент градостроительства и архитектуры? И вообще смущают назначения, раздаваемые друзьям и родственникам, не имеющим понятия куда и зачем они пришли.
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Николай

вчера, 23:53
Иванов С.В., а что это за чушь " lip.fdministratsiya.ru " вы оставили тут под видом контакта e-mail? Вы настолько некомпетентны и невежественны, что не разбираетесь даже в электронной почте. Как вы управляете городом в 21-м веке?
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Прохожий

вчера, 23:52
Автобусы конечно новые, но что за "умная" голова принимала решение о расстановке кресел в них? С обоих сторон стоят двойные ряды сидений и в итоге получается такая же душиловка на передней площадке как в отходах рейха, которые ходили раньше по 27 маршруту! Давно известно, что все придумано до нас: возьмите для образца любой старый "Икарус", ЛиАЗ-5256 первых выпусков или трамвай наконец: там с одной стороны одинарные сиденья стоят, а с другой двойные. Мест сидячих конечно мало, но зато можно без затруднений передвигаться по автобусу! Как мне кажется скорей всего у автобусного завода "Волгабас" был такой вариант расстановки кресел, но "умные" головы из мэрии выбрали то, что вызывало бы злость и ненависть у горожан.
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Г48

вчера, 23:37
Какой смысл обсуждать что-либо с чиновником, который в 15 своих комментариях лишь сообщил много раз, что собой и своим руководством он доволен?
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283

вчера, 23:34
Сергей Иванов, А на какие маршруты планируется выпустить новые автобусы?
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