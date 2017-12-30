В Липецк из Волжского прибудет очередная партия автобусов

Очередная партия новых пассажирских автобусов должна прибыть в Липецк в субботу 30 декабря.

Сегодня на предприятии в Волжском их принимают водители муниципального предприятия «Липецкпассажиртранс». Колонна из 14 белых машин проделает путь в 700 километров. Еще 12 автобусов доставят в областной центр до 10 января 2018 года. Таким образом, обязательства производителя по контракту общей стоимостью 443 млн. рублей будут полностью выполнены. Все 40 «Волгабасов», приобретенных «Липецкпассажиртрансом» в лизинг сроком на 5 лет, выйдут на линию в конце января – начале февраля нового года.



Сегодня по городу курсируют 14 таких автобусов. С 25 декабря все они работают на самом протяженном 27 маршруте. Каждая машина уже прошла около 1,5 тыс. километров. Как сообщил директор муниципального предприятия Константин Власов, нареканий к качеству техники не было.



Машины вместительные – на 105 пассажиров, полунизкопольные – приспособлены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, оснащены кондиционерами и камерами видеонаблюдения, соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5. Более экономичны в обслуживании: даже при включенных кондиционерах потребляют меньше дизтоплива, чем старые не имеющие их автобусы.



Как известно, программа поэтапного обновления городского пассажирского транспорта разработана профильным ведомством мэрии по поручению главы Липецка Сергея Иванова. Всего в 2017 году приобретен 61 современный автобус. Автопарк муниципального предприятия обновился примерно на треть. Столь масштабных перемен в отрасли не было давно. Реализацию программы городские власти намерены продолжить в 2018 году, сообщает пресс – служба администрации города Липецка



