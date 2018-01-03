Как обновить домашний интерьер без особых затрат, или «Мебель, советы и скидки 50%»

Новый год — это всегда ожидание чего-то особенно светлого и радостного, предвкушение новых возможностей и перемен в жизни!

Ведь большую часть своей жизни мы проводим дома, поэтому смена домашней обстановки сначала повлияет на ваше настроение на уровне подсознания, а затем приятные изменения отразятся и на вашей жизни!Мы предлагаем вам узнать, как обновить интерьер без особых затрат в новом году. Начинать можно уже сразу после прочтения статьи!Сознайтесь, вы неоднократно задевали диван по дороге к окну и думали, что неплохо было бы переставить его в другое место. Или, сидя с книжкой за столом у окна, украдкой посматривали на удобное кресло, которое стоит в противоположном плохо освещенном углу.Ничто так не поднимает настроение, как счастливые улыбающиеся лица ваших родных и друзей. Поройтесь в старых альбомах, распечатайте любимые фото и развесьте на стенах. Сейчас вы ищите любимую фотографию в телефоне, чтобы вспомнить, «как это было». А теперь будете постоянно видеть счастливые моменты и переживать их снова и снова.Все привыкли, что книги должны храниться в книжном шкафу, или, по крайней мере, на книжной полке. Но на самом деле их ненавязчивое присутствие в различных уголках квартиры сделает интерьер уютнее и придаст ему интеллектуальный шик. Разбросанные учебники вашего ребенка-школьника не в счет Начните с малого. Яркие скатерти, картины, подушки и коврики — прекрасный и недорогой способ добавить цвета и поднять себе настроение.Запах квартиры встречает нас с порога. Чтобы воздух в квартире был свежим и приятным, несколько раз в год чистите вентиляционные решётки, ковры, а также стирайте шторы и пледы. Наполнить свежий воздух особенным ароматом помогут масла, свечи, и – внимание – вкусный запах домашней еды. Так что, готовьте часто и вкусно, и будет у вас уютно Советские шаблоны побуждают нас расставить мебель по периметру и во что бы то ни стало прислонить к стене. Пришло время отбросить стереотипы! Например, попробуйте сгруппировать кресла и диван вокруг журнального столика, отодвинув их от стены, или просто поставить друг напротив друга, а не перед телевизором.Большинство из нас привыкли считать интерьер своего дома или квартиры понятием статичным. Сделали ремонт – и следующие несколько лет наслаждаемся его неизменностью и однообразием. А если и возникает желание изменить привычный вид квартиры, то зачастую оно сталкивается с такими проблемами, как нехватка времени и денежных средств.Обновите интерьер в своей квартире!"PR"