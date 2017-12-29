До полуфиналов конкурса «Лидеры России» добрались всего лишь 6 липчан

Полуфиналы состоятся в январе

Два полуфинала среди претендентов на победу в конкурсе «Лидеры России», который поручил провести президент страны Владимир Путин, пройдут с 10 по 15 января под Москвой.

Из нескольких десятков липчан, подавших заявки на участие в конкурсе, прошедших через сито испытаний и тестов, добрались до полуфиналов всего 6 человек.

Если кто-то пройдет в финал и станет одним из победителей, то получит грант в 1 млн рублей на повышение квалификации.

«300 финалистов конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев... Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей... Победители смогут присоединиться ко второму потоку курса, разработанного специально для подготовки высшего кадрового резерва страны…», говорится на сайте конкурса.

Впрочем, липчанам это скорее всего не грозит. Разве что совсем единицам. Да и сомнительно, что по карьерной лестнице, предложенной президентом страны, кому-то из простых но амбициозных липчан удастся пройти. Сделать карьеру во властных коридорах нашего региона больше шансов у родственников чиновников которые уже при власти – их детей, зятьев , мужей и жён, чем посредством участия в конкурсах типа «Лидеры России». "C’est la vie" - как говорят во Франции.

Фото: лидерыроссии.рф