Общество

сегодня, 16:23

До полуфиналов конкурса «Лидеры России» добрались всего лишь 6 липчан

10 397
#"Лидеры России" #конкурс
До полуфиналов конкурса «Лидеры России» добрались всего лишь 6 липчан

Полуфиналы состоятся в январе

Два полуфинала среди претендентов на победу в конкурсе «Лидеры России», который поручил провести президент страны Владимир Путин, пройдут с 10 по 15 января под Москвой.

Из нескольких десятков липчан, подавших заявки на участие в конкурсе, прошедших через сито испытаний и тестов, добрались до полуфиналов всего 6 человек.

Если кто-то пройдет в финал и станет одним из победителей, то получит грант в 1 млн рублей на повышение квалификации.

«300 финалистов конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев... Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей... Победители смогут присоединиться ко второму потоку курса, разработанного специально для подготовки высшего кадрового резерва страны…», говорится на сайте конкурса.

Впрочем,  липчанам это скорее всего не грозит. Разве что совсем единицам.  Да и сомнительно, что по карьерной лестнице, предложенной президентом страны, кому-то из простых но амбициозных липчан удастся пройти. Сделать карьеру во властных коридорах нашего региона больше шансов у родственников чиновников которые уже при власти – их детей, зятьев, мужей и жён, чем посредством участия в конкурсах типа «Лидеры России». "C’est la vie" - как говорят во Франции. 

Фото: лидерыроссии.рф

10 397
#"Лидеры России" #конкурс

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гостья

1 минуту назад
Россиянка, согласна с вами
ответить

гостья

1 минуту назад
прежде чем писать, попробовали бы поучаствовать в этом конкурсе...знаю ребят, которые участвовали "без родственников" и очень хорошо участвовали
ответить

Ветеран ВС СССР

6 минут назад
Они же родственники)) КАКИЕ ФИО...сразу пойдут слухи,а это уже другой эффект.
ответить

Плюмбум+

19 минут назад
Ребята, не волнуйтесь, просто липецкий бюджет больше потянуть не может, а так в очереди там хренова туча детей, подкидышей, выкидышей!
ответить

Любопытный

35 минут назад
А чЁ, ФИО уже запретили публиковать? Опять выкидыши власти?
ответить

fed

сегодня, 16:47
Россиянка, подрывают устои, негодяи.
ответить

Россиянка

сегодня, 16:43
в статье явное нарушение журналистской этики...
ответить

Это я

сегодня, 16:38
Хочу любовника депутата. Муж не против.
ответить

Один уже прошел

сегодня, 16:38
У нас только пидеры россии, зять ноздри, дочки-загнуйки и там навскидку повспоминать еще с три дюжины посаженых своячков наберется, * , вали нахрен
ответить

Евгения Панова

сегодня, 16:37
Отличная возможность заработать на Новогодние подарки своим близким и конечно же для Себя! от 20 000 ежедневно на Вашу карту или электронный кошелек Подробности на сайте http://youimg.ru
ответить

Еще в рубрике

Итоги 2017 года. Мы рады, что выжили в старом...
#Итоги 2017
Итоги 2017 года. Мы рады, что выжили в старом...

3 минуты назад

Общество
Олег Королев липчанам: «Вы - лучшие!»
#твиттер #губернатор
1
Олег Королев липчанам: «Вы - лучшие!»

сегодня, 15:15

Общество
В Липецкой области ликвидирована ещё одна свалка
#свалка #экология
3
В Липецкой области ликвидирована ещё одна свалка

сегодня, 15:14

Общество
В Липецкой области подорожали овощи
#торговля #цены
9
В Липецкой области подорожали овощи

сегодня, 14:30

Общество
В Липецкой области завершился осенний призыв
#призыв #армия
6
В Липецкой области завершился осенний призыв

сегодня, 14:21

Общество
Родственник председателя Липецкого облсовета возглавил управление инвестиций
#назначения
70
Родственник председателя Липецкого облсовета возглавил управление инвестиций

сегодня, 14:20

Общество