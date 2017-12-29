Общество
сегодня, 15:14
В Липецкой области ликвидирована ещё одна свалка
Завершается Год экологии.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, ранее в Лебедянском районе Липецкой области было выявлено нарушение земельного законодательства России: складирование на части земельного участка сельскохозяйственного назначения, на площади не менее 0,3 га твердых коммунальных и крупно-габаритных отходов. По итогам данной проверки гражданину выдано предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, а именно - ликвидировать захламление плодородного слоя почвы, привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с категорией земель – для сельскохозяйственного назначения, в строго установленные сроки.
При внеплановой проверке установлено, что данное предписание выполнено. Несанкционированная свалка твердых коммунальных и крупно-габаритных отходов ликвидирована,земельный участок приведен в состояние для его использования по назначению.
Фото rsn48.ru
При внеплановой проверке установлено, что данное предписание выполнено. Несанкционированная свалка твердых коммунальных и крупно-габаритных отходов ликвидирована,земельный участок приведен в состояние для его использования по назначению.
Фото rsn48.ru
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Евгения Панова