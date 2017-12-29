Общество

сегодня, 14:30

В Липецкой области подорожали овощи

9 498
#торговля #цены
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В Липецкой области подорожали овощи

Зато подешевели гречка, куры и подсолнечное масло.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 29 декабря, Липецкая область по уровню средних потребительских цен  из 24 наименований социально значимых продуктов питания по 13-ти занимала лидирующие позиции (1-3 места) среди субъектов ЦФО. 

Как сообщает управление потребительского рынка ценовой политики Липецкой области, в нашем регионе в отчетном периоде зафиксированы самые низкие в ЦФО цены на сахар-песок, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, капусту белокочанную.

В Липецкой области проводится мониторинг розничных цен на 27 наименований отдельных видов продовольственных товаров. На основании представленных муниципалитетами данных специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности анализируется ценовая ситуация по районам области.

Так, по результатам анализа, на 29 декабря 2017 года отмечен рост минимальных цен в отдельных районах области на лук репчатый от 2,3% (Тербунский район) до 3,2% (Воловский район); картофель от 2,5% (Чаплыгинский район) до 4,3% (Усманский район);  морковь столовую от 3,3% (Тербунский район) до 5,3% (Долгоруковский район).

Отмечено снижение цен на крупу гречневую от 4,4% (Грязинский район) до 6,1% (Елецкий район); куры замороженные от 3,3% (Добринский район) до 4,1% (Краснинский район); масло подсолнечное рафинированное от 3,5% (Задонский район) до 6% (Измалковский район). 

По количеству продуктов питания с минимальными ценами из 27 наименований продовольственных товаров, подлежащих мониторингу цен, 1-е место занимает город Елец – 8 наименований из 27: свинина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая путассу,  масло сливочное местного производства м.д.ж. 72,5%, яйца куриные С1, сахар-песок, мука пшеничная в/с, вермишель, морковь. 2-е место – Грязинский район – 7 наименований из 27: свинина (кроме бескостного мяса), масло сливочное местного производства м.д.ж. 72,5%, масло сливочное м.д.ж. 72,5% завозное, молоко питьевое местного производства м.д.ж. 2,5-3,2% пюр-пак, батон (хлебобулочные изделия), яблоки, капуста белокочанная. 3-е место – Лев-Толстовский район – 6 наименований из 27: свинина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая скумбрия, пшено, рис круглозерный, хлеб черный ржаной (ржано-пшеничный), макаронные изделия.

Рейтинг районов Липецкой области по минимальной стоимости потребительской корзины следующий: 1-е место – Грязинский район – 2119,29 рубля, 2-е место – Чаплыгинский район – 2160,71 рубля, 3-е место – Лебедянский район – 2174,35 рубля. Последнюю строку рейтинга занимает Тербунский район – 2511,73 рубля. Снижение стоимости потребительской корзины к ноябрю 2017 года зафиксировано в 8-ми муниципальных образованиях области, наиболее существенное снижение отмечается в Чаплыгинском районе – на 8,28%. Выросла стоимость потребительской корзины в 12-ти муниципалитетах, худшую динамику показал Лебедянский район, где потребительская корзина подорожала на 8,55%. Такая динамика обеспечила Чаплыгинскому району второе место в общеобластном рейтинге по стоимости потребительской корзины, а Лебедянский район с первого места в ноябре переместился на третье в декабрьском рейтинге. Максимальное снижение стоимости потребительской корзины в Чаплыгинском районе обусловлено наибольшим снижением цен на кур замороженных, крупу гречневую, масло сливочное местного производства м.д.ж. 72,5%. Максимальный рост стоимости потребительской корзины в Лебедянском районе связан с ростом цен на масло подсолнечное рафинированное, пшено, молоко м.д.ж. 3,2% пюр-пак местного производства и завозное. 
9 498
#торговля #цены
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Комментарии (9)

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Ветеран ВС СССР

5 минут назад
кто разрешил дорожать??? инфляция 2.7%..а ну ка назад цены..обнаглели....
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skrip

29 минут назад
Да слышащий увидит ,да видящий услышит.Люди не верьте что всё подорожало.Не верьте глазам своим.Вслушивайтесь в мантры НАБИУЛИНОЙ.Она заклинает Вас -Верьте слову моему нет её нет этой проклятой инфляции.Я вручаю каждому жителю по купюре 2000 р и возгордитесь этим .Ни у одного американца в кошельке нет купюры 2000дол,а у Вас есть купюра просто 2000
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История

33 минуты назад
Слово "ПОДЕШЕВЕЛО" в последний раз применялось при Сталине
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липчанин 1

54 минуты назад
Как обычно: "По данным Федеральной службы государственной статистики" и " Управление потребительского рынка ценовой политики Липецкой области, в нашем регионе в отчетном периоде зафиксированы самые низкие в ЦФО цены", а оказывается: "по результатам анализа, на 29 декабря 2017 года отмечен рост минимальных цен". Всё как обычно и ещё топливо подорожало. С наступающим Новым годом!
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Игнат

сегодня, 16:42
Посмотрите на цены на топливо. Вот от сюда и вывод.
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Евгения Панова

сегодня, 16:40
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Я

сегодня, 15:58
цирк, Так не убрали же его, сгнил он на полях.
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цирк

сегодня, 15:38
только совсем недавно чествовали труженников села за неимоверный урожай, который и по сей день не убран с полей, а тут очередное подорожание и кто в этом виноват, неужели опять бессовестные нелегитимные чинуши наврали
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как

сегодня, 15:06
Так ведь Новый год! Вы что забыли?!
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