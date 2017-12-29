Общество

сегодня, 14:21

В Липецкой области завершился осенний призыв

6 398
#призыв #армия
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В Липецкой области завершился осенний призыв

Из Липецкой области ушли служить около 1,5 тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, сегодня в Минобороны России завершился осенний призыв 2017 года граждан на военную службу.  

Из Липецкой области ушли служить около 1,5 тысячи человек, в том числе 20% новобранцев с высшим образованием. В основном, липчан оправляли служить в части Западного военного округа. 

Всего осенью 2017 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы России и другие войска, воинские формирования было призвано и направлено 134 тысячи человек.  Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы на сборных пунктах были обеспечены повседневной зимней формой одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета, несессерами, банковскими картами, персональными электронными картами. Для прохождения военной службы женатые призывники, имеющие детей, а также больных и пенсионного возраста родителей, направлялись, по возможности, вблизи мест их проживания.

Этой осенью почти каждый пятый призывник, направленный для прохождения военной службы в войска, имел высшее образование. Как и ранее, таким призывникам была предоставлена возможность выбора службы по призыву – 1 год или службы по контракту – 2 года, наиболее талантливым из них предлагалось пройти службу в научных ротах. В декабре этого года со сборных пунктов многих субъектов России была проведена отправка в научные роты.  Также пополнялись и спортивные роты. Чтобы попасть в спортивные роты как минимум нужно быть кандидатом в сборную России по олимпийским видам спорта. Как и прежде, продолжена практика присутствия родителей призывников на заседаниях призывных комиссий.   

 

6 398
#призыв #армия
2

Комментарии (6)

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Сесуриту

54 минуты назад
На дворе весна а у них осенний призыв.
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Евгения Панова

сегодня, 16:40
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Сталин И.В.

сегодня, 15:47
Уклонисты могут спокойно встречать Новый Год и бухать до весны!
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Дмб 2002

сегодня, 15:42
2 года и 2 недели вычеркнуты из жизни. Ни какой пользы мне это не принесло.
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Ограниченно годные призывники

сегодня, 15:33
Комитет Думы по обороне на заседании в ноябре 2017 года, рекомендует поддержать поправки Совфеда, позволяющие призывать в армию мужчин, ранее признанных ограниченно годными к воинской службе, если те позднее прошли переосвидетельствование.Количество призывников в последние годы держится на 300 тыс. в год. Это треть от общего числа молодых людей призывного возраста, годных к военной службе.
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Дембель

сегодня, 14:34
Не ходите детки в армию гулять, там гдут ужасные вещи. Кто не сломается психологически то обязательно подорвет физическое здоровье. Солдат это бесправные быдло, над которым тысячи начальников отдающих преступные и противоречивые периказы.
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