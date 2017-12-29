В Липецкой области завершился осенний призыв

Из Липецкой области ушли служить около 1,5 тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, сегодня в Минобороны России завершился осенний призыв 2017 года граждан на военную службу.

Из Липецкой области ушли служить около 1,5 тысячи человек, в том числе 20% новобранцев с высшим образованием. В основном, липчан оправляли служить в части Западного военного округа.

Всего осенью 2017 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы России и другие войска, воинские формирования было призвано и направлено 134 тысячи человек. Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы на сборных пунктах были обеспечены повседневной зимней формой одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета, несессерами, банковскими картами, персональными электронными картами. Для прохождения военной службы женатые призывники, имеющие детей, а также больных и пенсионного возраста родителей, направлялись, по возможности, вблизи мест их проживания.

Этой осенью почти каждый пятый призывник, направленный для прохождения военной службы в войска, имел высшее образование. Как и ранее, таким призывникам была предоставлена возможность выбора службы по призыву – 1 год или службы по контракту – 2 года, наиболее талантливым из них предлагалось пройти службу в научных ротах. В декабре этого года со сборных пунктов многих субъектов России была проведена отправка в научные роты. Также пополнялись и спортивные роты. Чтобы попасть в спортивные роты как минимум нужно быть кандидатом в сборную России по олимпийским видам спорта. Как и прежде, продолжена практика присутствия родителей призывников на заседаниях призывных комиссий.