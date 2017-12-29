С ценами на социально значимые продукты в Липецкой области всё в порядке

Необходимости принятия мер со стороны Липецкого УФАС России нет.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области совместно с органами государственной власти проводится комплекс мер по обеспечению оперативного мониторинга и контроля за состоянием товарных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также мер, направленных на увеличение предложения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в целях недопущения необоснованного роста оптовых и розничных цен.

Согласно представленной в антимонопольный орган информации о динамике цен за ноябрь 2017 года, фактов, свидетельствующих о необходимости принятия мер реагирования со стороны Липецкого УФАС России нет.

- В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольственных товаров, включая законодательство о торговле, устанавливающего запрет хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, на создание дискриминационных условий, применяются меры антимонопольного реагирования, - отмечают в пресс-службе.