Общество

сегодня, 14:13

С ценами на социально значимые продукты в Липецкой области всё в порядке

11 352
#торговля #цены
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С ценами на социально значимые продукты в Липецкой области всё в порядке

Необходимости принятия мер со стороны Липецкого УФАС России нет.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области совместно с органами государственной власти проводится комплекс мер по обеспечению оперативного мониторинга и контроля за состоянием товарных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также мер, направленных на увеличение предложения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в целях недопущения необоснованного роста оптовых и розничных цен.

Согласно представленной в антимонопольный орган информации о динамике цен за ноябрь 2017 года, фактов, свидетельствующих о необходимости принятия мер реагирования со стороны Липецкого УФАС России нет.

- В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольственных товаров, включая законодательство о торговле,  устанавливающего запрет хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, на создание дискриминационных условий, применяются меры антимонопольного реагирования,  - отмечают в пресс-службе.

11 352
#торговля #цены
2

Комментарии (11)

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Ветеран ВС СССР

4 минуты назад
а у нас всё будет в порядке..пока Тербунаторы у власти...
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Прррр

15 минут назад
Бабай, хлеб ,крупы и молоко,так что НГ отметим с шиком и фамфарами
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наблюдатель

17 минут назад
сегодня разговаривал спенсионерками 6 человек -все будут голосовать за путина другого кандидата не знают и знать не хотят у путина есть шанс еще править 6 лет и разрушать страну вот такие дела
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Дед

30 минут назад
С ценами действительно все в порядке. Они, как и положено растут
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Бабай

38 минут назад
Это что же за такие социальные продукты и кому они предназначены. Наверное старикам, а может бомжам. Нужно пояснение. Но овощи туда не входят, как написано выше они подорожали. Яйца и молоко тоже. Наверное кукуруза.
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Водятел

52 минуты назад
И с назначения и в администрации области тоже все в порядке.
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Евгения Панова

сегодня, 16:39
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skrip

сегодня, 15:24
в целях недопущения необоснованного роста оптовых и розничных цен.........................................Вот ХОТЬ кто нибудь объяснил народу обоснованность роста тарифов на ЖКХ.Инфляция (По заявлению Набиулиной)2.5.ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК 6.4%
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Просто мимо проходил

сегодня, 15:16
С ценами на социально значимые продукты в Липецкой области всё в порядке - порядка только нет!
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липецк

сегодня, 15:08
жрем пальмовое масло верим фюреру и не жужжим
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