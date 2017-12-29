В Липецкой области благоустроили 245 дворов

В городе Грязи благоустроено 53 двора, в райцентре Лев Толстой - 34.



В уходящем году в Липецкой области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены 245 дворовых территорий.



Как сообщает региональное управление ЖКХ, в Хлевном благоустроили 4 двора на улице Юбилейная. Общая площадь - 1600 квадратных метров. В ходе работ заасфальтировали дорожные проезды, установили урны и лавочки. Сумма затрат составила более полутора миллионов рублей. Аналогичная работа проведена в районном центре Лев-Толстой, там благоустроили 34 двора.



В Долгоруковском районе к 89-й годовщине образования муниципалитета преобразили центральную площадь и построили новый светомузыкальный фонтан. В ходе реконструкции площади были выкорчеваны старые деревья, взамен них высажено триста штук туй, голубых елей и кусты можжевельника. Убран асфальт, на его месте появилась цветная тротуарная плитка. Современными материалами облицованы здания администрации, суда, рядом с отделом соцзащиты установлена декоративная изгородь. Общая сумма затрат - 13,6 миллионов рублей.



В городе Грязи благоустроено 53 дворовых территорий. На проведение работ из федерального и областного бюджетов данному населенному пункту выделили 12,3 миллиона рублей. Благоустройство придомовых территорий в городе Елец обошлось в 28 миллионов рублей.



В Липецке на улице Петра Смородина на территории двора дома №14 построили несколько площадок. Покрытие их выполнено из резиновой крошки высокого качества. Установили там беседки, лавочки. В целях безопасности площадки по периметру обнесены ограждением. Разветвленная сеть пешеходных дорожек и наружное освещение делают двор удобнее. Стоимость работ составила 13 миллионов рублей.



Всего на реализацию региональных мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального и областного бюджетов направлено около 315 млн рублей. Проект продолжит свою работу до 2022 года.





