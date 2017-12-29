Общество

сегодня, 14:04

В Липецкой области благоустроили 245 дворов

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#благоустройство #ЖКХ
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В Липецкой области благоустроили 245 дворов

В городе Грязи благоустроено 53 двора, в райцентре Лев Толстой - 34.


В уходящем году в Липецкой области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены 245 дворовых территорий.

Как сообщает региональное управление ЖКХ, в Хлевном благоустроили 4 двора на улице Юбилейная. Общая площадь - 1600 квадратных метров. В ходе работ заасфальтировали дорожные проезды, установили урны и лавочки. Сумма затрат составила более полутора миллионов рублей. Аналогичная работа проведена в районном центре Лев-Толстой, там благоустроили 34 двора.

В Долгоруковском районе к 89-й годовщине образования муниципалитета преобразили центральную площадь и построили новый светомузыкальный фонтан. В ходе реконструкции площади были выкорчеваны старые деревья, взамен них высажено триста штук туй, голубых елей и кусты можжевельника. Убран асфальт, на его месте появилась цветная тротуарная плитка. Современными материалами облицованы здания администрации, суда, рядом с отделом соцзащиты установлена декоративная изгородь. Общая сумма затрат - 13,6 миллионов рублей.

В городе Грязи благоустроено 53 дворовых территорий. На проведение работ из федерального и областного бюджетов данному населенному пункту выделили 12,3 миллиона рублей. Благоустройство придомовых территорий в городе Елец обошлось в 28 миллионов рублей.

В Липецке  на улице Петра Смородина на территории двора дома №14 построили несколько площадок. Покрытие их выполнено из резиновой крошки высокого качества. Установили там беседки, лавочки. В целях безопасности площадки по периметру обнесены ограждением. Разветвленная сеть пешеходных дорожек и наружное освещение делают двор удобнее. Стоимость работ составила 13 миллионов рублей.

Всего на реализацию региональных мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального и областного бюджетов направлено около 315 млн рублей. Проект продолжит свою работу до 2022 года.


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#благоустройство #ЖКХ
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Комментарии (9)

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благоустройщикам.

38 минут назад
будьте вы прокляты сволочи. на 12 люди в облагороженных кармашках парковались, а они их заборами огородили, вместо того чтобы как можно больше сохранить и даже добавить паркомест. будьте вы прокляты.
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Евгения Панова

сегодня, 16:38
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skrip

сегодня, 16:18
Вопросик, Я согласен на все 100%.Вот только беда в том что нормативам от 1975 года 4 места у дома для парковки.Но давай рассмотрим другую ситуацию.Многие сетуют на то что ежедневно во дворе масса машин.Гудят.Газуют.И вдруг появляются инициативные люди и вбивают колышки с цепочками.Конечно многих это раздражает и я с ними солидарен.Но вот закавыка какая получается.Утро любого нынешнего двора начинается с прогрева атомобилей.Прогрели сели повесили цепочки уехали на работу.Вечером приехали машины заглушили и все по домам до утра.А теперь возьмёт другой вариант.Водилы уехали места освободились.И в течении всего дня паркова работает в режиме перехвата.Кому в магазин кому в салон.ВОТ О ЧЕМ НАДО ЗАДУМАТЬСЯ.ВОТ ТОГДА КОНЦЕНТРАЦИЯ УГАРНОГО ГАЗА БУДЕТ КУДА ВЫШЕ ДА И КОМФОРТА ВО ДВОРАХ НЕ ДОБАВИТСЯ.ТАК ЧТО ПЕРЕД ТЕМ КАК ЧТО ТО СЛОМАТЬ НАДО ПОДУМАТЬ И ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЕЗНОЕ..вЕДЬ ПОСЛЕ ТОГО КАК УБЕРУТ СТОЛБИКИ ОРАТЬ НАЧНУТ НА ТЕМУ РЕАЛЬНОГО БАРДАКА ВО ДВОРАХ.
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Вопросик

сегодня, 15:33
skrip, машины должны стоят в специально отведенных местах ! земля обязаны быть ниже бордюров ! хрена лысого на филипченко камаз земли завезли и раскидали , дождь всё смыл , там грязища , просто попа , люди костерят этих т.н. благоустройщиков , почём свет стоит !
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Вопросик

сегодня, 15:29
Неравнодушный, Липецк цука плюсую господа ! У них такое видение благоустройства ! Ну и оборону выстроили , что хотят то и творят !
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skrip

сегодня, 15:28
Липецк цука, Вот опять не хорошо .Машины стоят плохо.Площадку сварганили опять плохо.Пьяные наркоманы собираются плохо.Вам дорогие в Сахаре надо жить .Там на 100 кв км ни души и сплошной пляж
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Неравнодушный

сегодня, 15:22
Если кое-как разбросали щебенку, то это не благоустройство. По ней тяжело идти, ее ВСЕ стараются обойти. Немало сел подверглись такому методу!!! Недавно писали и были фото о плохом состоянии 4 го микр-на.. Вот перед входом в калитку школы № 47 через дорогу энное число гаражей, вокруг них чего только нет, имею в виду мусор долголетний, и все спокойненько ходят: дети, родители, учителя и никто не сделает хотя бы заявку на уборку этого участка, хозяин которого если во время не делает, то хотя бы сейчас, снег давно стаял. да и информация прошла о безделии.
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Липецк цука

сегодня, 15:02
Все благоустройство - это установка лавочек на которых по вечерам собираются алкаши с воплями и драками и пара качелей, на которых орут дети, и еще вместо газона бордюрами обкладывают стоянки машинам прямо под окнами а потом вопли сигнализации среди ночи, водилы громко хлопающие дверьми, капотом, багажником по несколько раз, вонь выхлопных газов в окна. От шума и гама у жителей вокруг сдают нервы и начинаются мордобои, скандалы, поножовщина, порча машин и прочие действия. Этого добивалась власть своими никудышными облагораживаниями????
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Я

сегодня, 14:49
Кого вы благоустроили ? Строильщики хреновы , по улице мичурина д20 грязь на асфальте полметра , не прометено еще с позапрошлой осени , все гниет вместе с грязью, п о ул Гоголя грязь не просветная , только на бумаге у вас все благоустроенно
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