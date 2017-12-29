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Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует 11 января

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#образование
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Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует 11 января

В рамках проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников состоятся олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла и по математике им. Леонарда Эйлера.

С 11 января по 22 февраля  в Липецкой области будет проходить региональный этап всероссийской олимпиады школьников.

Как сообщает пресс-служба управления образоваия и науки Липецкой области, сроки проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года утверждены Приказом Минобрнауки России от 8 ноября 2017 года № 1091 «Об установлении сроков проведения регионального этапа  всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2017/18 учебном году». Места проведения регионального этапа олимпиады опубликованы в приказе управления образования и науки Липецкой области от 21 декабря  2017 года          № 1569 "О подготовке и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году в Липецкой области". Требования к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года размещены на сайте ВсОШ Липецкая область. Проходные баллы для участия в региональном этапе ВсОШ опубликованы в приказе управления образования и науки Липецкой области от 21 декабря 2017  года № 1567 «Об утверждении количества баллов для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году».

В рамках проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года состоятся олимпиады 17, 19 января по физике им. Дж. К. Максвелла для учащихся 7-8 классов и 31 января, 1 февраля по математике им. Леонарда Эйлера для учащихся 8 класса.

295
#образование
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