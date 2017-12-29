Почти не осталось сборных, которые могли бы выбрать на ЧМ своей тренировочной базой Липецк

А вот в Воронеж приедет сборная Марокко.

Шансы Липецка принять одну из команд-участниц чемпионата мира по футболу-2018, которые GOROD48 еще несколько лет назад считал невысокими, сейчас и вовсе устремились к нулю.

На данный момент лишь 4 сборные не определились с тренировочными базами – Исландия, Япония, Сенегал и Нигерия.

Но и эти команды не стремятся в Липецк. Исландцы намеревались раскинуть тренировочный лагерь в Геленджике, и даже сравнили условия размещения с обителью скандинавских богов Вальгаллой. Но их опередили другие потомки викингов – шведы. При этом исландская сборная продолжает искать варианты в южной части нашей страны.

Японцы заявляли о намерении арендовать «Арену Химки» в Подмосковье, но пока стопроцентной ясности нет.

Судьба сборных Сенегала и Нигерии пока неизвестна – похоже, это последние команды, на прием которых Липецк может рассчитывать чисто теоретически.

Есть еще Испания, которая формально тоже не выбрала базу, но чемпионы мира-2010 заявили, что будут выбирать из четырех вариантов в Краснодарском крае.

На наш взгляд, Липецк не интересен участникам «мундиаля» по двум причинам. Стадион «Металлург» расположен в таком месте, что с балконов соседних домов можно наблюдать за всеми секретами подготовки участников чемпионата. А приватность на чемпионате мира – одно из основных условий успешного выступления. Но главное все же в другом – большинство тренировочных баз на данный момент уже построены и сданы в эксплуатацию, так что есть возможность показать «товар лицом». В Липецке же реконструкция «Металлурга» завершится (даст Бог) к маю т.е. за месяц до старта чемпионата. Рисковать никто не станет.

Большинство команд разместятся в Подмосковье (Германия в Ватутинках, Франция в Истре, Мексика – в Новогорске, Иран в Баковке и т.д.) и в Краснодарском крае (Бразилия и Польша в Сочи, Дания в Анапе…).

К слову соседний Воронеж примет у себя сборную Марокко