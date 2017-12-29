В Липецкой области арестовали детскую одежду

Проверено более 5,6 тысячи партий продукции лёгкой промышленности.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при проверках торговых точек, осуществляющих реализацию товаров легкой промышленности, факты нарушений установлены при всех проверках, возбуждено 240 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде наложения штрафа, для рассмотрения по подведомственности в суды передано 67 дел об административных правонарушениях.

Проверено более 5,6 тысячи партий продукции лёгкой промышленности, забраковано 12% от общего количества проинспектированной продукции. Самыми распространенными нарушениями являлись несоответствие маркировки продукции, отсутствие маркировки, нарушения требований к сопроводительным документам. Также зафиксированы нарушения по гигроскопичности и составу ткани, заявленному на маркировке.

Для проведения лабораторных исследований по органолептическим, санитарно-химическим, токсикологическим показателям при каждой второй проверке проводился отбор образцов товаров. Согласно протоколам лабораторных исследований Центрп гигиены и эпидемиологии в Липецкой области 3 образца продукции, предназначенной для детей и подростков, не соответствовали требованиям ТР ТС 007/2011 по гигроскопичности и составу ткани. Указанная продукция была изъята из оборота в соответствии с протоколами ареста. Материалы о выявлении продукции, предназначенной для детей и подростков, не соответствующей требованиям ТР ТС 007/2011 по гигроскопичности и составу ткани, направлены для сведения и принятия мер в Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по месту нахождения изготовителей (или импортеров) нестандартной продукции.