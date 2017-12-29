Общество
сегодня, 13:40
Дело об издевательствах над детьми и их спаивании взято под контроль главой СК РФ
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Как сообщает Следственный Комитет РФ, в одной из программ была рассказана история женщины из Липецкой области, которую ограничили в родительских правах. Сообщалось, что в отношении двух малолетних детей матерью и её сожителем были совершены противоправные действия, над несовершеннолетними всячески издевались, били, угрожали, заставляли пить алкоголь. В следственном управлении СК России по Липецкой области сразу после эфира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).
В СК РФ сообщает, что это дело взято под контроль лично главой Следкома Бастрыкиным
В СК РФ сообщает, что это дело взято под контроль лично главой Следкома Бастрыкиным
3 1311
Житель
а что ответят липецкие чиновники?
ну*ну