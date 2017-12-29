Общество

сегодня, 13:40

Дело об издевательствах над детьми и их спаивании взято под контроль главой СК РФ

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#издевательства
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Дело об издевательствах над детьми и их спаивании взято под контроль главой СК РФ
Как сообщает Следственный Комитет РФ, в одной из программ была рассказана история женщины из Липецкой области, которую ограничили в родительских правах. Сообщалось, что в отношении двух малолетних детей матерью и её сожителем были совершены противоправные действия, над несовершеннолетними всячески издевались, били, угрожали, заставляли пить алкоголь. В следственном управлении СК России по Липецкой области сразу после эфира возбуждено уголовное  дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

В СК РФ сообщает, что это дело взято под контроль лично главой Следкома Бастрыкиным
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#издевательства
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Комментарии (3)

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Житель

сегодня, 16:41
Предлагаю вынести на обсуждение законопроект о создании спецучреждения для проведения пыток ФГБУ "Спецпытка". И направлять такого рода граждан в это учреждения для профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании, аморального поведения. Готов сам быть непосредственным исполнителем.
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а что ответят липецкие чиновники?

сегодня, 16:41
в соцзащите есть отдел по проблемам семьи и демографической политике,как его сотрудники поддерживают связь с проблемными семьями,интересуются ли жизнью их детей или ждут когда столичные начальники им укажут на проблему.Если это так,то нужен ли этот чиновничий отдел?нам в они обходятся дорого,о толк?
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ну*ну

сегодня, 15:00
Пока на федеральных каналах не "прокатят" проблему - ничего на местах не решается. Зачем тогда кормить всю эту шайку местных бездельников?
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