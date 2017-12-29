Без газа - в Новый год

входят жители липецкой многоэтажки.

19 декабря в Липецке в доме по улице Депутатской, 80 работники АО «Газпром газораспределение Липецк» взялись опрессовывать газовые стояки. И в этот же день отключили подачу энергоносителя в девяти квартирах по одному из стояков - труба не держала давление.- Во время проверки газовой службой из-за отсутствия доступа к некоторым квартирам перекрыли газ. Жильцов тех квартир никто не видел и не знает, квартиры, возможно, временно не жилые.Газовщики ссылаются на утечку, но целый год утечки не было, а во время проверки она вдруг резко появилась, потому что им кто-то не открыл дверь. Версию о том, что жильцы отправились газом и потому не могут открыть дверь они даже не стали рассматривать, сказав, что такого не может быть. А нам сказали, чтобы мы караулили хозяев квартиры. Все, - написал письмо в GOROD48 один из оставшихся без газа жильцов.- В общем, сегодня вот уже 1й день мы без газа. Хорошо, что у меня есть электрический чайник и вермишель «Ролтон». Сегодня последний рабочий день и затем гарантированно нам сидеть все новогодние праздники без газа. Как готовить еду, непонятно, - пишет наш читатель.За комментариями мы обратились к cоветнику генерального директора по связям с общественностью АО «Газпром газораспределение Липецк» Татьяне Семеновой:- Случилась стандартная, увы, ситуация. Опрессовка газового выявила то, что в двух квартирах идет падение давления газа. Возможна утечка газа, грозящая жильцам отравлением или даже взрывом. При таком обстоятельстве мы не можем возобновить подачу газа по стояку. Наши работники не могут все это время попасть в эти две квартиры. Более того, нам не понятно, кто живет в одной из них - у управляющей компании, обслуживающей дом, нет никаких сведений о ее собственниках.Татьяна Семенова говорит о то, что у работников АО «Газпром газораспределение Липецк» нет выходных. И что все эти новогодние праздники газовщики будут систематически наведываться в квартиры, где им не открывают двери, до тех пор, пока их туда не впустят.