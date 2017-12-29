Общество

сегодня, 13:09

Без газа - в Новый год

21 1664
#газ
1
Без газа - в Новый год

входят жители липецкой многоэтажки.

19 декабря в Липецке в доме по улице Депутатской, 80 работники АО «Газпром газораспределение Липецк» взялись опрессовывать газовые стояки. И в этот же день отключили подачу энергоносителя в девяти квартирах по одному из стояков - труба не держала давление.

- Во время проверки газовой службой из-за отсутствия доступа к некоторым квартирам перекрыли газ. Жильцов тех квартир никто не видел и не знает, квартиры, возможно, временно не жилые.
Газовщики ссылаются на утечку, но целый год утечки не было, а во время проверки она вдруг резко появилась, потому что им кто-то не открыл дверь. Версию о том, что жильцы отправились газом и потому не могут открыть дверь они даже не стали рассматривать, сказав, что такого не может быть. А нам сказали, чтобы мы караулили хозяев квартиры. Все, - написал письмо в GOROD48 один из оставшихся без газа жильцов.

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- В общем, сегодня вот уже 1й день мы без газа. Хорошо, что у меня есть электрический чайник и вермишель «Ролтон». Сегодня последний рабочий день и затем гарантированно нам сидеть все новогодние праздники без газа. Как готовить еду, непонятно, - пишет наш читатель.

За комментариями мы обратились к cоветнику генерального директора по связям с общественностью АО «Газпром газораспределение Липецк» Татьяне Семеновой:

- Случилась стандартная, увы, ситуация. Опрессовка газового выявила то, что в двух квартирах идет падение давления газа. Возможна утечка газа, грозящая жильцам отравлением или даже взрывом. При таком обстоятельстве мы не можем возобновить подачу газа по стояку. Наши работники не могут все это время попасть в эти две квартиры. Более того, нам не понятно, кто живет в одной из них - у управляющей компании, обслуживающей дом, нет никаких сведений о ее собственниках.

Татьяна Семенова говорит о то, что у работников АО «Газпром газораспределение Липецк» нет выходных. И что все эти новогодние праздники газовщики будут систематически наведываться в квартиры, где им не открывают двери, до тех пор, пока их туда не впустят.
21 1664
#газ
1

Комментарии (21)

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Вован

3 минуты назад
А я им просто не открыл дверь. В феврале проверяли, года не прошло - опять за баблом пришли!
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skrip

22 минуты назад
Житель, И без свету тоже ни чего.Вода во дворе ,нужник под каждым кустом.
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логика

30 минут назад
без этих копеек за 2-3 квартиры газпром не развалится. А вот когда рванет-опять газпром у вас будет виноват.
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Из проверенных источников

сегодня, 16:49
Нам тоже перекрывали газ дня четыре сидели. Жильцы притащили баллоны в квартиры, вот это действительно опасно.
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Житель

сегодня, 16:38
Может это и к лучшему. Без газа безопаснее будет.
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ГАЗПРОМ

сегодня, 14:38
Европейское достояние.
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Ыыы

сегодня, 14:31
Очередное вымогательство денег газовиками,подать в суд за моральный ущерб
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Варвара

сегодня, 14:19
Такая тактика взимания денег за * стала нормой в Липецке!!! В прошлом году мы с семьей уехали в отпуск за 1500 км от Липецка. Перед отъездом перекрыли вентилем газ. Никакого объявления мы не видели перед отъездом. Эти специалисты пришли с проверкой и якобы обнаружили утечку на двух стояках. Ничего лучшего не придумали и перекрыли 2 стояка. Жильцы неделю сидели без газа, ждали пока мы вернемся из отпуска, хотя при звонке на мобильный мы сразу сказали, что газ в квартире перекрыт!!! По приезду мы вызвали аварийку, естественно никакой утечки в квартире не было, просто надо было срубить бабло!!! А если бы мы еще неделю не приехали??? Нигде такого бардака нет как у нас!!!
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Липчанин

сегодня, 14:10
Отключить газовщикам воду и электричество
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улица Ворошилова ныне Депутатаская

сегодня, 14:06
самый ужасный дом, построенный в 84/85 годах как молодожена, превратился в скворечник с алкашами и прочими элементами...а когда-то на этом месте был вишнёвый сад и деревянный домик со ставнями...
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