Культура

сегодня, 12:51

На новогодних праздниках липчанку покажут в масштабном телепроекте

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#Новая звезда #Новый год #певица
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На новогодних праздниках липчанку покажут в масштабном телепроекте

Нашу землячку телезрители могут поддержать в ходе голосования.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства Липецкой области, телеканал "Звезда" при поддержке Министерства обороны России приступил к съемкам полуфиналов и финала Третьего сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда».

«Новая Звезда» - масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех федеральных округов Российской Федерации. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. Представлять на проекте Липецкую область выпала честь певице Текле Баиндурашвили.

Ещё 12 декабря липчанка выложила у себя на странице в Инстаграм фотографию со съёмок с комментарием "The best vocal contest. Кстати, эфиры будут уже в начале января. Ждете?". Поклонники тут же ответили, что даже починили все телевизоры, чтобы наблюдать за любимой певицей. 

Как сообщает телеканал " Звезда", липчанка на сцене с 6 лет. Играет на фортепиано. Лауреат различных вокальных конкурсов. Голосовой диапазон: меццо-сопрано 2,5 октавы. Любит путешествовать, не представляет жизни без музыки и без спорта. Занимается хореографией. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, курсы вокала при РАМ им. Гнесиных. МГУ им. М.В. Ломоносова.Ориентирами в творчестве липчанка назвала таких исполнителей, как Lara Fabian,  Adele,  Beyonce, Rihanna, SIA, Ани Лорак. Если Текла стала бы победителем 3 сезона проекта "Новая звезда", то  победу она был посвятила  своей любимой двоюродной сестре Гвануе Киладзе, которая трагически погибла. Она хотела, чтобы Текла прославилась и всегда за неё болела. 

Эфиры конкурса запланированы на период новогодних праздников: с 1 по 7 января 2018 года включительно. За семь дней зрители услышат голоса всей России, а также окунутся в атмосферу праздника с красочным шоу и новыми песнями, раннее нигде не звучавшими.

В период эфирных показов полуфиналов и финала конкурса с 5 по 7 января 2018 будет запущено смс-голосование. Средства, полученные от смс-голосования, будут направлены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского для помощи детям с заболеваниями головного мозга.

В этом сезоне у "Новой звезды" будет два победителя и вручение призов пройдет в два этапа. 7 января пройдет награждение лучшего исполнителя по мнению знаменитых музыкальных экспертов. 8 января состоится оглашение имени и вручение приза лучшему исполнителю по мнению телезрителей.

Главная цель проекта «Новая Звезда» - найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.

Фото  www.instagram.com

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#Новая звезда #Новый год #певица
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Комментарии (3)

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Аташол

17 минут назад
Всем с#рать
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Житель

сегодня, 16:35
Я не смотрю телевизор уже несколько лет. Поэтому мне всё равно и на липчанку и на конкурс «Новая Звезда».
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Я

сегодня, 13:44
Это не липчанка Баиндурашвили в русском Липецке небыло,если только заездом , а это уже прижились тараканы
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