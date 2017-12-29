сегодня, 12:51
На новогодних праздниках липчанку покажут в масштабном телепроекте
Нашу землячку телезрители могут поддержать в ходе голосования.
Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства Липецкой области, телеканал "Звезда" при поддержке Министерства обороны России приступил к съемкам полуфиналов и финала Третьего сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда».«Новая Звезда» - масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех федеральных округов Российской Федерации. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. Представлять на проекте Липецкую область выпала честь певице Текле Баиндурашвили.
Ещё 12 декабря липчанка выложила у себя на странице в Инстаграм фотографию со съёмок с комментарием "The best vocal contest. Кстати, эфиры будут уже в начале января. Ждете?". Поклонники тут же ответили, что даже починили все телевизоры, чтобы наблюдать за любимой певицей.
Как сообщает телеканал " Звезда", липчанка на сцене с 6 лет. Играет на фортепиано. Лауреат различных вокальных конкурсов. Голосовой диапазон: меццо-сопрано 2,5 октавы. Любит путешествовать, не представляет жизни без музыки и без спорта. Занимается хореографией. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, курсы вокала при РАМ им. Гнесиных. МГУ им. М.В. Ломоносова.Ориентирами в творчестве липчанка назвала таких исполнителей, как Lara Fabian, Adele, Beyonce, Rihanna, SIA, Ани Лорак. Если Текла стала бы победителем 3 сезона проекта "Новая звезда", то победу она был посвятила своей любимой двоюродной сестре Гвануе Киладзе, которая трагически погибла. Она хотела, чтобы Текла прославилась и всегда за неё болела.
Эфиры конкурса запланированы на период новогодних праздников: с 1 по 7 января 2018 года включительно. За семь дней зрители услышат голоса всей России, а также окунутся в атмосферу праздника с красочным шоу и новыми песнями, раннее нигде не звучавшими.
В период эфирных показов полуфиналов и финала конкурса с 5 по 7 января 2018 будет запущено смс-голосование. Средства, полученные от смс-голосования, будут направлены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского для помощи детям с заболеваниями головного мозга.
В этом сезоне у "Новой звезды" будет два победителя и вручение призов пройдет в два этапа. 7 января пройдет награждение лучшего исполнителя по мнению знаменитых музыкальных экспертов. 8 января состоится оглашение имени и вручение приза лучшему исполнителю по мнению телезрителей.
Главная цель проекта «Новая Звезда» - найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.
Фото www.instagram.com
Аташол
Житель
Я