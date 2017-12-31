Погода в Липецке

сегодня, 12:52

Новый год придет с небольшим дождем и мокрым снегом

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Новый год придет с небольшим дождем и мокрым снегом

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем составит от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди и мокрый снег. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла. 

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Комментарии (1)

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Юлия Панарина

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