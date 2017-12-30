В последний день года в Липецкой области сыро и до +5

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно небольшие дожди, морось и мокрый снег, местами гололед.

Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 0 до 5 градуса тепла. В Липецке облачно с прояснениями, небольшие морось, дождь и мокрый снег. Температура ночью 0-2 градусов мороза, днем 1-3 тепла.