В России
вчера, 18:27
В Ростове таксистка вернула пассажирам забытые 4 млн рублей
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Супруги, забывшие пакет с деньгами, торопились на вокзал
В Ростове-на-Дону водитель одного из региональных таксопарков Оксана Милованова вернула пассажирам забытые в салоне машины четыре миллиона рублей, - сообщает Российская Газета.
Женщина-таксист перевозила взрослую семейную пару, торопившуюся на автовокзал. Несмотря на пробки, машина вовремя доехала до пункта назначения, после чего пассажиры быстро расплатились и побежали на свой автобус.
После этого Оксана поехала на автомойку и, забирая из авто все вещи, наткнулась на черный целлофановый пакет. Сначала она подумала, что пассажиры оставили в ее машине мусор, но развернув пакет, нашла пачки с пятитысячными купюрами.
Женщина не растерялась и рассказала о находке диспетчерской службе таксопарка, а те уже связались с пассажирами. Забывчивая пара и не подозревала, что потеряли деньги и успели на автобусе отъехать от автовокзала на порядочное расстояние.
"Они были ошалелыми от известия о потере и возвращении денег и уехали, не сказав ни слова на своем автобусе", - говорит Оксана Милованова. Однако руководство предприятия решило поддержать порядочного сотрудника и выписало премию в размере 10 тысяч рублей.
Женщина-таксист перевозила взрослую семейную пару, торопившуюся на автовокзал. Несмотря на пробки, машина вовремя доехала до пункта назначения, после чего пассажиры быстро расплатились и побежали на свой автобус.
После этого Оксана поехала на автомойку и, забирая из авто все вещи, наткнулась на черный целлофановый пакет. Сначала она подумала, что пассажиры оставили в ее машине мусор, но развернув пакет, нашла пачки с пятитысячными купюрами.
Женщина не растерялась и рассказала о находке диспетчерской службе таксопарка, а те уже связались с пассажирами. Забывчивая пара и не подозревала, что потеряли деньги и успели на автобусе отъехать от автовокзала на порядочное расстояние.
"Они были ошалелыми от известия о потере и возвращении денег и уехали, не сказав ни слова на своем автобусе", - говорит Оксана Милованова. Однако руководство предприятия решило поддержать порядочного сотрудника и выписало премию в размере 10 тысяч рублей.
2 375
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27.12.2017 18:38В России
Липчанин
гость