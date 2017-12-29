В России

вчера, 18:27

В Ростове таксистка вернула пассажирам забытые 4 млн рублей‍

2 375
В Ростове таксистка вернула пассажирам забытые 4 млн рублей‍

Супруги, забывшие пакет с деньгами, торопились на вокзал

В Ростове-на-Дону водитель одного из региональных таксопарков Оксана Милованова вернула пассажирам забытые в салоне машины четыре миллиона рублей, - сообщает Российская Газета.

Женщина-таксист перевозила взрослую семейную пару, торопившуюся на автовокзал. Несмотря на пробки, машина вовремя доехала до пункта назначения, после чего пассажиры быстро расплатились и побежали на свой автобус.

После этого Оксана поехала на автомойку и, забирая из авто все вещи, наткнулась на черный целлофановый пакет. Сначала она подумала, что пассажиры оставили в ее машине мусор, но развернув пакет, нашла пачки с пятитысячными купюрами.

Женщина не растерялась и рассказала о находке диспетчерской службе таксопарка, а те уже связались с пассажирами. Забывчивая пара и не подозревала, что потеряли деньги и успели на автобусе отъехать от автовокзала на порядочное расстояние.

"Они были ошалелыми от известия о потере и возвращении денег и уехали, не сказав ни слова на своем автобусе", - говорит Оксана Милованова. Однако руководство предприятия решило поддержать порядочного сотрудника и выписало премию в размере 10 тысяч рублей.
2 375

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

3 минуты назад
гость, кстати да.
ответить

гость

вчера, 20:27
а может это не их деньги
ответить

Еще в рубрике

Бесплатный каток открылся в московском метро‍
Бесплатный каток открылся в московском метро‍

вчера, 18:14

В России
Путин объяснил массовое увольнение водителей из Газпрома
#Путин #Газпром #увольнение
3
Путин объяснил массовое увольнение водителей из Газпрома

вчера, 12:42

В России
В Москве задержали бывшего директора фабрики «Меньшевик»‍
#Меньшевик #стрельба #директор
1
В Москве задержали бывшего директора фабрики «Меньшевик»‍

вчера, 11:18

В России
Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете
#Путин #взрыв #Петербург
Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете

вчера, 11:01

В России
Минфин опубликовал данные о зарплатах министров
#Минфин #зарплата #чиновники
3
Минфин опубликовал данные о зарплатах министров

27.12.2017 18:38

В России
Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова санкциями‍
#Кадыров #санкции #Facebook
Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова санкциями‍

27.12.2017 18:34

В России