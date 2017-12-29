В России

вчера, 18:14

Бесплатный каток открылся в московском метро‍

288
Бесплатный каток открылся в московском метро‍

Он расположен в подземном переходе МЦК на юго-западе Москвы

Московский метрополитен открыл для пассажиров каток в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию Московского центрального кольца "Площадь Гагарина". Покататься на нем можно бесплатно с 10 утра до 10 вечера, - сообщает РЕН ТВ.

"Площадка отвечает всем требованиям безопасности, просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам", — сообщила представителям прессы на открытии катка заместитель главы Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На ледовой площадке размером 200 квадратных метров смогут одновременно кататься около 30 человек. В ситуации большого числа желающих будут введены временные лимиты на сеанс катания. Порядок на катке будет поддерживать администратор и сотрудники службы безопасности, дежурящие в переходе.
288

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Ростове таксистка вернула пассажирам забытые 4 млн рублей‍
2
В Ростове таксистка вернула пассажирам забытые 4 млн рублей‍

вчера, 18:27

В России
Путин объяснил массовое увольнение водителей из Газпрома
#Путин #Газпром #увольнение
3
Путин объяснил массовое увольнение водителей из Газпрома

вчера, 12:42

В России
В Москве задержали бывшего директора фабрики «Меньшевик»‍
#Меньшевик #стрельба #директор
1
В Москве задержали бывшего директора фабрики «Меньшевик»‍

вчера, 11:18

В России
Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете
#Путин #взрыв #Петербург
Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете

вчера, 11:01

В России
Минфин опубликовал данные о зарплатах министров
#Минфин #зарплата #чиновники
3
Минфин опубликовал данные о зарплатах министров

27.12.2017 18:38

В России
Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова санкциями‍
#Кадыров #санкции #Facebook
Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова санкциями‍

27.12.2017 18:34

В России