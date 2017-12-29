В России
вчера, 18:14
Бесплатный каток открылся в московском метро
Он расположен в подземном переходе МЦК на юго-западе Москвы
Московский метрополитен открыл для пассажиров каток в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию Московского центрального кольца "Площадь Гагарина". Покататься на нем можно бесплатно с 10 утра до 10 вечера, - сообщает РЕН ТВ.
"Площадка отвечает всем требованиям безопасности, просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам", — сообщила представителям прессы на открытии катка заместитель главы Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
На ледовой площадке размером 200 квадратных метров смогут одновременно кататься около 30 человек. В ситуации большого числа желающих будут введены временные лимиты на сеанс катания. Порядок на катке будет поддерживать администратор и сотрудники службы безопасности, дежурящие в переходе.
"Площадка отвечает всем требованиям безопасности, просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам", — сообщила представителям прессы на открытии катка заместитель главы Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
На ледовой площадке размером 200 квадратных метров смогут одновременно кататься около 30 человек. В ситуации большого числа желающих будут введены временные лимиты на сеанс катания. Порядок на катке будет поддерживать администратор и сотрудники службы безопасности, дежурящие в переходе.
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