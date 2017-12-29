Общество

вчера, 17:50

В праздники спасатели будут работать в режиме повышенной готовности

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#спасатели
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В праздники спасатели будут работать в режиме повышенной готовности

С 25 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на территории Липецка вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил Липецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Соответствующее постановление в целях обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС и минимизации их последствий в предпраздничный период и во время празднования Нового года и Рождества подписано главой города Сергеем Ивановым.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций органам управления и силам Липецкого ГЗ ТП РСЧС надлежит провести комплекс превентивных мероприятий. Управлению по делам ГО и ЧС Липецка поручено организовать мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о приемах, мерах и способах защиты от них. Ответственным за организацию мероприятий определен заместитель главы администрации города - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Михаил Щербаков.

479
#спасатели
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