В праздники спасатели будут работать в режиме повышенной готовности

С 25 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на территории Липецка вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил Липецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее постановление в целях обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС и минимизации их последствий в предпраздничный период и во время празднования Нового года и Рождества подписано главой города Сергеем Ивановым.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций органам управления и силам Липецкого ГЗ ТП РСЧС надлежит провести комплекс превентивных мероприятий. Управлению по делам ГО и ЧС Липецка поручено организовать мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о приемах, мерах и способах защиты от них. Ответственным за организацию мероприятий определен заместитель главы администрации города - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Михаил Щербаков.