Общество

18 минут назад

Судебные приставы за один рейд оштрафовали 13 автомобилей на 6 миллионов рублей

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#Приставы #УФССП
1
Судебные приставы за один рейд оштрафовали 13 автомобилей на 6 миллионов рублей

"Дорожный пристав" вычисляет должников на расстоянии.

Новые технологии, которые начали применять судебные приставы, дают поразительные результаты в сфере поимки должников. Так, за один рейд сотрудники УФССП по Липецкой области арестовали 13 автомобилей должников на общую сумму почти 6 миллионов рублей.

Помогла приставам специальная техника - аппаратно-программный комплекс (АПК) «Дорожный пристав». Эта машина позволяет выявлять должников на расстоянии в транспортном потоке. «Дорожный пристав» считывает информацию об автомобиле, и определяет, не числится ли за владельцам авто какой-либо задолженности.

В рейде принимали участие и автоинспекторы. Они тоже провели день не зря: с помощью «Дорожного пристава» было взыскано 7 штрафов ГИБДД на сумму 5 тысяч рублей.

1 179
#Приставы #УФССП
1

Комментарии (1)

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3 минуты назад
Голосуем за продление 315 маршрута http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html , Спасибо. С наступающим!!!
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