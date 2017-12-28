Судебные приставы за один рейд оштрафовали 13 автомобилей на 6 миллионов рублей

"Дорожный пристав" вычисляет должников на расстоянии.

Новые технологии, которые начали применять судебные приставы, дают поразительные результаты в сфере поимки должников. Так, за один рейд сотрудники УФССП по Липецкой области арестовали 13 автомобилей должников на общую сумму почти 6 миллионов рублей.

Помогла приставам специальная техника - аппаратно-программный комплекс (АПК) «Дорожный пристав». Эта машина позволяет выявлять должников на расстоянии в транспортном потоке. «Дорожный пристав» считывает информацию об автомобиле, и определяет, не числится ли за владельцам авто какой-либо задолженности.

В рейде принимали участие и автоинспекторы. Они тоже провели день не зря: с помощью «Дорожного пристава» было взыскано 7 штрафов ГИБДД на сумму 5 тысяч рублей.