В Липецкой области потепление до +6

В ближайшие двое суток на западной периферии антициклона в Липецкой области ожидается очень теплая погода, местами не исключены небольшие осадки в виде дождя и мороси.

С приближением очередного циклона с запада 31 декабря повсеместно пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие моросящие осадки, туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от +1 до +6.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от +3 до +5.

Самым теплым день 29 декабря в Липецке был в 2000 году, тогда температура воздуха поднялась до +6 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2002 году — 29 градусов мороза.