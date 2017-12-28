Погода в Липецке

23 минуты назад

В Липецкой области потепление до +6

1 98
#оттепель
В Липецкой области потепление до +6

В ближайшие двое суток на западной периферии антициклона в Липецкой области ожидается очень теплая погода, местами не исключены небольшие осадки в виде дождя и мороси. 

С приближением очередного циклона с запада 31 декабря повсеместно пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие моросящие осадки, туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от +1 до +6. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от +3 до +5. 

Самым теплым день 29 декабря в Липецке был в 2000 году, тогда температура воздуха поднялась до +6 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2002 году — 29 градусов мороза. 

1 98
#оттепель

Комментарии (1)

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3 минуты назад
Голосуем за продление 315 маршрута http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html , Спасибо. С наступающим!!!
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