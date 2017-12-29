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вчера, 18:31
Липецкая вечЁрка: танцы чертей, наш ответ Сочи и собака во всю грудь
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 28 декабря.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про необычное ДТП на подъезде к Липецку. На подъезде к региональному центру авто «закружили черти», машину с регистратором начало бросать из полосы в полосу, в итоге - съезд в кювет.
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение про аварию на пересечении улиц Папина и Доватора. Столкновение легкового автомобиля и автобуса попало на видео.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся планов создать в Липецке центр горнолыжного спорта. Участок площадью 43 006 квадратных метров в районе «Стагдока» отдают для строительства комплекса для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по горнолыжному спорту.
Активный отклик получила заметка про промежуточные итоги расследования нападения на защитника липецких дольщиков. Отдел полиции №8 УМВД по Липецку вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту нападения на юриста Алексея Окорокова. Напомним, неизвестный напал на представляющего интересы обманутых дольщиков правозащитника в офисе компании 24 ноября.
Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению про интересное тату липчанки. «Мой папа против татуировок, но я его ослушалась и сделала себе тату в виде собаки. Это было мое решение, я так захотела на тот момент. Когда отец увидел татуировку, он не стал ругаться, а просто сказал, что ему проще отказаться от меня, чем что-то вбить мне в голову».
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про необычное ДТП на подъезде к Липецку. На подъезде к региональному центру авто «закружили черти», машину с регистратором начало бросать из полосы в полосу, в итоге - съезд в кювет.
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение про аварию на пересечении улиц Папина и Доватора. Столкновение легкового автомобиля и автобуса попало на видео.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся планов создать в Липецке центр горнолыжного спорта. Участок площадью 43 006 квадратных метров в районе «Стагдока» отдают для строительства комплекса для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по горнолыжному спорту.
Активный отклик получила заметка про промежуточные итоги расследования нападения на защитника липецких дольщиков. Отдел полиции №8 УМВД по Липецку вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту нападения на юриста Алексея Окорокова. Напомним, неизвестный напал на представляющего интересы обманутых дольщиков правозащитника в офисе компании 24 ноября.
Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению про интересное тату липчанки. «Мой папа против татуировок, но я его ослушалась и сделала себе тату в виде собаки. Это было мое решение, я так захотела на тот момент. Когда отец увидел татуировку, он не стал ругаться, а просто сказал, что ему проще отказаться от меня, чем что-то вбить мне в голову».
Sergey
Беда
Чуть позже
Серёга
липчанин