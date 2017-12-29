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вчера, 18:31

Липецкая вечЁрка: танцы чертей, наш ответ Сочи и собака во всю грудь

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#события #обзор #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: танцы чертей, наш ответ Сочи и собака во всю грудь
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 28 декабря.

Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про необычное ДТП на подъезде к Липецку. На подъезде к региональному центру авто «закружили черти», машину с регистратором начало бросать из полосы в полосу, в итоге - съезд в кювет.

Не меньше липчан в четверг волновало сообщение про аварию на пересечении улиц Папина и Доватора. Столкновение легкового автомобиля и автобуса попало на видео.

Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся планов создать в Липецке центр горнолыжного спорта. Участок площадью 43 006 квадратных метров в районе «Стагдока» отдают для строительства комплекса для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по горнолыжному спорту.

Активный отклик получила заметка про промежуточные итоги расследования нападения на защитника липецких дольщиков. Отдел полиции №8 УМВД по Липецку вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту нападения на юриста Алексея Окорокова. Напомним, неизвестный напал на представляющего интересы обманутых дольщиков правозащитника в офисе компании 24 ноября.

Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению про интересное тату липчанки. «Мой папа против татуировок, но я его ослушалась и сделала себе тату в виде собаки. Это было мое решение, я так захотела на тот момент. Когда отец увидел татуировку, он не стал ругаться, а просто сказал, что ему проще отказаться от меня, чем что-то вбить мне в голову».

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#события #обзор #вечЁрка

Комментарии (5)

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Sergey

сегодня, 01:59
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bitly.nl/nomer и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
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Беда

вчера, 22:50
А с лыжными базами замут чёткий...
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Чуть позже

вчера, 20:46
Уши спаниеля.
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Серёга

вчера, 19:11
липчанин, Остро подметил.
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липчанин

вчера, 19:04
сделала себе тату в виде собаки и получилась сучка.
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