Происшествия

сегодня, 16:14

В Добром поймали ёлочного браконьера

4 372
#Новый год #ёлка #праздник
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В Добром поймали ёлочного браконьера

57-летнему мужчине сосна обойдётся в 6014 рублей.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Владимир Свинцов, в Липецкой области задержали ещё одного ёлочного браконьера - на этот раз нарушителя - 57-летнего мужчину поймали на незаконной рубке сосны в Добром.  Причём в Добром это уже второй случай незаконной рубки сосен перед Новым годом. 

Всего с 1 декабря в регионе поймали уже 8 ёлочных браконьеров. Каждому нарушителю придётся заплатить штраф в размере 3000 рублей плюс 3014 рублей компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. Кстати, за два срубленных дерева последует уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. Но с двумя ёлками в этом году ещё никто не попался. 
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#Новый год #ёлка #праздник
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Комментарии (4)

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Василий

25 минут назад
а на центральном торгаши стоят типа все с рашрешением торгуют? или никто не видит?
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ОДИН ГОЛОС

37 минут назад
кто же это такой рьяный парень но не местный это 100 процентов
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Дед Мороз

сегодня, 16:35
написать расчетный счет ?? куда заплатить штраф в размере 3000 рублей плюс 3014 рублей компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. природа наличку не берет .
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1

сегодня, 16:32
Уголовка за 2 елки?! Васильева ржет над судьями в голос
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