В Добром поймали ёлочного браконьера

57-летнему мужчине сосна обойдётся в 6014 рублей.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Владимир Свинцов, в Липецкой области задержали ещё одного ёлочного браконьера - на этот раз нарушителя - 57-летнего мужчину поймали на незаконной рубке сосны в Добром. Причём в Добром это уже второй случай незаконной рубки сосен перед Новым годом.



Всего с 1 декабря в регионе поймали уже 8 ёлочных браконьеров. Каждому нарушителю придётся заплатить штраф в размере 3000 рублей плюс 3014 рублей компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. Кстати, за два срубленных дерева последует уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. Но с двумя ёлками в этом году ещё никто не попался.