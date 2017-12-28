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Лучшая елка установлена на площади Петра Великого
Итоги предновогоднего конкурса благоустройства подвели в администрации.
В номинации «Новогодняя скульптурная композиция или конструкция, ледовая композиция» определены сразу два победителя – световые фонтаны на улице Ленина и шар, появившийся недавно на площади Театральная. Выбрать из имеющихся или предложить свой вариант названия этого арт-объекта можно на странице электронного референдума «Открытый Липецк». Среди предприятий торговли и общественного питания высочайшей оценки удостоился ресторан «Хмель Haus».
В канун самого волшебного праздника окна этих учреждений превратились в картины, ели, растущие на территории, оделись в цветные шарики, а интерьер украсили целые композиции, составленные из фигур, часть которых выполнена руками юных липчан и их педагогов. Из двух основных претендентов члены комиссии так и не смогли выбрать лучшего. Поэтому победителями конкурса благоустройства среди образовательных учреждений признаны и детский сад №30 и гимназия №12.
- Проголосовать за самое красивое оформление учреждения образования жители города могут и на сайте нашего департамента. В новом году мы подведем итоги внутреннего конкурса «Мы встречаем Новый год» и наградим победителей, - отметил председатель департамента образования Александр Мочалов.
Собравшиеся отметили преображение СК «Звездный», на базе которого располагается спортшкола олимпийского резерва №11. Наряду с масштабными работами здесь отреставрирована световая композиция Дед Мороз и Снегурочка, знакомая многим липчанам с детства. Победу же присудить решили физкультурно-оздоровительному комплексу «Пламя», где в этом году впервые столь масштабно использована праздничная иллюминация.
Заряд хорошего настроения и множество снимков на память оставят фотозоны, организованные возле городского дворца молодежи «Октябрь». Кроме того, руководство учреждения, победившего в номинации «Новогоднее оформление объекта культуры», подарило всем гостям площади Петра музыку. В темное время суток ощущение волшебства дополнит и подсветка здания. Прямо у входной группы в этом году смонтировали каток, который начнет работать с наступлением минусовых температур. Как сообщил председатель профильного департамента Сергей Малько, новогоднее украшение учреждений культуры проведено с привлечением внебюджетных средств.
Не остались в стороне и жители областного центра. Так в номинации «Новогоднее оформление территории многоквартирного дома» лучшим признан двор здания, которое еще называют «Ворота города» (проспект Победы,128). Самым красивым среди частных домовладений названо оформление расположенного по адресу улица Бурлакова,4.
- Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом конкурсе. На мой взгляд, в нем нет проигравших, ведь все они делают одно большое и очень нужное дело – дарят красоту городу и новогоднее настроение его жителям, - заключил первый заместитель главы администрации Липецка Дмитрий Аверов.
Победители конкурса получат грамоты и подарки. Торжественная церемония награждения состоится в новом 2018 году.
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