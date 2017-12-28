Лучшая елка установлена на площади Петра Великого

Итоги предновогоднего конкурса благоустройства подвели в администрации.

Новогоднее оформление площадей, объектов соцкультбыта и придомовых территорий оценивали сегодня в администрации города. Здесь в рамках заседания профильной комиссии под председательством первого вице-мэра Дмитрия Аверова подвели итоги конкурса благоустройства. Собравшиеся отметили, что на этот раз перед претендентами на победу стояла сложнейшая задача – создать новогоднее настроение в условиях совсем не новогодней погоды. Однако, по мнению членов комиссии, конкурсантам удалось не просто украсить город, а подарить людям настоящую сказку. Так в каждой из девяти номинаций за первенство боролись четыре участника – по одному от округа. В результате самым красивым было признано новогоднее убранство площади Петра Великого. Звание лучшей площадки для катания на коньках оспаривали спортивный клуб «Липецкий металлург» и СК «Сокол», набравшие в ходе конкурса одинаковое количество баллов от членов жюри. Путем голосования победителем признан «Липецкий металлург». В свою очередь, в департаменте по физической культуре и спорту заверили, как только температура вернется к климатической норме, свои двери для любителей активного отдыха откроют все ледовые площадки, оборудованные на территории города.

В номинации «Новогодняя скульптурная композиция или конструкция, ледовая композиция» определены сразу два победителя – световые фонтаны на улице Ленина и шар, появившийся недавно на площади Театральная. Выбрать из имеющихся или предложить свой вариант названия этого арт-объекта можно на странице электронного референдума «Открытый Липецк» . Среди предприятий торговли и общественного питания высочайшей оценки удостоился ресторан «Хмель Haus».

В канун самого волшебного праздника окна этих учреждений превратились в картины, ели, растущие на территории, оделись в цветные шарики, а интерьер украсили целые композиции, составленные из фигур, часть которых выполнена руками юных липчан и их педагогов. Из двух основных претендентов члены комиссии так и не смогли выбрать лучшего. Поэтому победителями конкурса благоустройства среди образовательных учреждений признаны и детский сад №30 и гимназия №12.

- Проголосовать за самое красивое оформление учреждения образования жители города могут и на сайте нашего департамента . В новом году мы подведем итоги внутреннего конкурса «Мы встречаем Новый год» и наградим победителей, - отметил председатель департамента образования Александр Мочалов.

Собравшиеся отметили преображение СК «Звездный», на базе которого располагается спортшкола олимпийского резерва №11. Наряду с масштабными работами здесь отреставрирована световая композиция Дед Мороз и Снегурочка, знакомая многим липчанам с детства. Победу же присудить решили физкультурно-оздоровительному комплексу «Пламя», где в этом году впервые столь масштабно использована праздничная иллюминация.

Заряд хорошего настроения и множество снимков на память оставят фотозоны, организованные возле городского дворца молодежи «Октябрь». Кроме того, руководство учреждения, победившего в номинации «Новогоднее оформление объекта культуры», подарило всем гостям площади Петра музыку. В темное время суток ощущение волшебства дополнит и подсветка здания. Прямо у входной группы в этом году смонтировали каток, который начнет работать с наступлением минусовых температур. Как сообщил председатель профильного департамента Сергей Малько, новогоднее украшение учреждений культуры проведено с привлечением внебюджетных средств.

Не остались в стороне и жители областного центра. Так в номинации «Новогоднее оформление территории многоквартирного дома» лучшим признан двор здания, которое еще называют «Ворота города» (проспект Победы,128). Самым красивым среди частных домовладений названо оформление расположенного по адресу улица Бурлакова,4.

- Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом конкурсе. На мой взгляд, в нем нет проигравших, ведь все они делают одно большое и очень нужное дело – дарят красоту городу и новогоднее настроение его жителям, - заключил первый заместитель главы администрации Липецка Дмитрий Аверов.

Победители конкурса получат грамоты и подарки. Торжественная церемония награждения состоится в новом 2018 году.