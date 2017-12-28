Женщина на «Форде» врезалась в витрину пивного бара

Липчанка не пострадала.

Сегодня днем в Липецке на улице Мичурина автомобиль «Форд» под управлением автоледи врезался в витрину пивного бара.



От удара осыпалась стеклянная витрина и получил повреждения капот автомобиля. Женщина-водитель не пострадала.





