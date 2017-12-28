Происшествия

сегодня, 15:54

Женщина на «Форде» врезалась в витрину пивного бара

9 1745
#авария #ДТП
1
Женщина на «Форде» врезалась в витрину пивного бара

Липчанка не пострадала.

Сегодня днем в Липецке на улице Мичурина автомобиль «Форд» под управлением автоледи врезался в витрину пивного бара.

От удара осыпалась стеклянная витрина и получил повреждения капот автомобиля. Женщина-водитель не пострадала.


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9 1745
#авария #ДТП
1

Комментарии (9)

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отпетушитель

37 минут назад
за такую езду только петушить! но сперва налейте ей бокальчик пенного
ответить

Обычная

37 минут назад
гавнолипчанка! Не водятся в колхозе леди! А вот кривые и косые дуры - сколько хочешь!
ответить

Т-40

39 минут назад
И кто придумал называть автоледи.В сказках Баба Яга на дороге Бабаводила или как было сказано выше автолохушка
ответить

111

42 минуты назад
БЫЛА БЫ ТЕХНИКА ЦЕЛА !!
ответить

16 район

43 минуты назад
электорат, ты бы видел эту продавщицу!ХАХАХАХАХ
ответить

Гость

51 минуту назад
Однако, * ты Однако.
ответить

электорат

сегодня, 16:41
Ее муж загулял с продавщицей этой пивнухи.
ответить

ЛИПЧАНИН

сегодня, 16:35
Она просто очередная липецкая лохушка.
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Однако

сегодня, 16:09
Она не любила пивбары. Пивофобкой была.
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