Происшествия
сегодня, 15:54
Женщина на «Форде» врезалась в витрину пивного бара
Липчанка не пострадала.
Сегодня днем в Липецке на улице Мичурина автомобиль «Форд» под управлением автоледи врезался в витрину пивного бара.
От удара осыпалась стеклянная витрина и получил повреждения капот автомобиля. Женщина-водитель не пострадала.
От удара осыпалась стеклянная витрина и получил повреждения капот автомобиля. Женщина-водитель не пострадала.
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