Общество
сегодня, 15:53
Транспортные карты предлагают пополнять из электронных кошельков
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Пассажирам нужно больше актуализаторов.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Барыбин вынес на обсуждение идею по развитию системы оплаты общественного транспорта в России. Автор указывает на необходимость увеличения количества актуализаторов и расширение возможностей по пополнению транспортных карт.
- В связи с тем, что с нового года терминалы «Липецк Транспорт» канут в небытие, а так же в связи с необходимостью обеспечения граждан возможностью пополнять баланс транспортных карт везде, где только можно, предлагаю установить валидаторы (актуализаторы) транспортных карт: на всех тех местах, где сейчас расположены терминалы «Липецк Транспорт», во всех торговых и бизнес-центрах Липецкой области и иных наиболее оживлённых у жителей области местах, включая все автовокзалы и автостанции области. Киоски, которые некогда использовались, например, «Городской кассой» для оплаты коммунальных услуг — переоборудовать под киоски продажи нельготных транспортных карт и пополнения карт всех типов. Предлагаю включить возможность пополнения транспортных карт с использованием платёжных систем (Яндекс.Деньги, QIWI и прочие), так как не все имеют возможность использовать карты банков для пополнения своих карт, - поясняет свою идею автор.
Предложение о развитии системы пополнения транспортных карт будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 28 января. Если к этому сроку идею поддержат более 700 пользователей, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
- В связи с тем, что с нового года терминалы «Липецк Транспорт» канут в небытие, а так же в связи с необходимостью обеспечения граждан возможностью пополнять баланс транспортных карт везде, где только можно, предлагаю установить валидаторы (актуализаторы) транспортных карт: на всех тех местах, где сейчас расположены терминалы «Липецк Транспорт», во всех торговых и бизнес-центрах Липецкой области и иных наиболее оживлённых у жителей области местах, включая все автовокзалы и автостанции области. Киоски, которые некогда использовались, например, «Городской кассой» для оплаты коммунальных услуг — переоборудовать под киоски продажи нельготных транспортных карт и пополнения карт всех типов. Предлагаю включить возможность пополнения транспортных карт с использованием платёжных систем (Яндекс.Деньги, QIWI и прочие), так как не все имеют возможность использовать карты банков для пополнения своих карт, - поясняет свою идею автор.
Предложение о развитии системы пополнения транспортных карт будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 28 января. Если к этому сроку идею поддержат более 700 пользователей, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
6 712
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