Общество

сегодня, 15:53

Транспортные карты предлагают пополнять из электронных кошельков

6 712
#транспорт #инициатива
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Транспортные карты предлагают пополнять из электронных кошельков

Пассажирам нужно больше актуализаторов.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Барыбин вынес на обсуждение идею по развитию системы оплаты общественного транспорта в России. Автор указывает на необходимость увеличения количества актуализаторов и расширение возможностей по пополнению транспортных карт.

- В связи с тем, что с нового года терминалы «Липецк Транспорт» канут в небытие, а так же в связи с необходимостью обеспечения граждан возможностью пополнять баланс транспортных карт везде, где только можно, предлагаю установить валидаторы (актуализаторы) транспортных карт: на всех тех местах, где сейчас расположены терминалы «Липецк Транспорт», во всех торговых и бизнес-центрах Липецкой области и иных наиболее оживлённых у жителей области местах, включая все автовокзалы и автостанции области. Киоски, которые некогда использовались, например, «Городской кассой» для оплаты коммунальных услуг — переоборудовать под киоски продажи нельготных транспортных карт и пополнения карт всех типов. Предлагаю включить возможность пополнения транспортных карт с использованием платёжных систем (Яндекс.Деньги, QIWI и прочие), так как не все имеют возможность использовать карты банков для пополнения своих карт, - поясняет свою идею автор.

Предложение о развитии системы пополнения транспортных карт будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 28 января. Если к этому сроку идею поддержат более 700 пользователей, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
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#транспорт #инициатива
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Комментарии (6)

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Нона

20 минут назад
полностью поддерживаю! мне лично с киви-кошелька очень удобно пополнять.
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Липчанину

35 минут назад
А банк открыватель счета это вообще не местный банк
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Липчанину

37 минут назад
Вы наверное в Москве карту "Тройка" никогда не пополняли. Там тоже такая же система. Физически при пополнении карты вы открываете в банке временный счет, который равен номеру вашей карты. При актуализации происходит связь с банком, закрытие счета и перенос баланса на карту. Как вы предлагаете это по-другому реализовать технически? Терминалы в автобусах не имеют онлайн соединения с банком.
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Маша

43 минуты назад
Зачем убрали пополнение через МФЦ .Один вред приносите людям. Очень было удобно.
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Влад

сегодня, 16:30
полностью поддерживаю.Кроме того, необходимо наладить работу программ банк- транспортный терминал. Иногда приходится ждать в банке пополнения транспортной карты через терминал банка по 15-20 мин. Полный бардак! Банк утверждает, что сбербанк только посредник, а зачисление идет через транспортный терминал. А там либо дерьмовая программа, либо полный коллапс-система не справляется.А все это отражается на пассажирах и клиентах банка.Какая проблема поставить рядом два валидатора?!
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Липчанин

сегодня, 16:21
Что за бредовое предложение? Зачем вообще актуализатор???? Это изобретено в Липецке и дико осложняет жизнь. Почему при пополнении карты сразу не записывать на нее деньги?
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