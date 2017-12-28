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Липчанка рассказала на всю страну о татуировке на груди в виде собаки

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#Дом-2 #Елена Хромина
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Липчанка рассказала на всю страну о татуировке на груди в виде собаки

Наступающий 2018 год - год собаки.

Липчанка Елена Хромина продолжает участвовать в телепроекте "Дом-2".

Как пишет  официальный сайт реалити-шоу на ТНТ,  Лена Хромина рассказала dom2ru о своем детстве и почему три года она не появлялась в родительском доме.

- У нас в семье всегда были теплые и хорошие взаимоотношения,  -поведала липчанка. - Я пошла в школу с пяти лет и в классе была самая младшая. Мой отец – человек старых устоев и поэтому в старших классах, когда все девчонки уже красились и носили каблуки, мне запрещалось даже распускать волосы. Я понимаю, что папа хотел, как лучше, но получалось что он меня ограничивал. Я чувствовала себя какой-то не такой, потому что все одноклассницы выглядели взросло, а я одна ходила с косичкой и носила рюкзак вместо сумки. Папа говорил, что потом я скажу ему спасибо за свою внешность, за то, что не испортила осанку, зрение и кожу. Я понимаю, что он делал это для меня, но на тот момент я ощущала лишь давление и тотальный контроль. Когда мне было восемнадцать лет, умерла моя собака, для меня она была членом семьи и другом. Мой папа против татуировок, но я его ослушалась и сделала себе тату в виде собаки. Это было мое решение, я так захотела на тот момент. Когда отец увидел татуировку, он не стал ругаться, а просто сказал, что ему проще отказаться от меня, чем что-то вбить мне в голову. Сейчас мне двадцать один, три года мы с отцом не общались вообще, он не видел, как я поступала в университет, как жила. Родители живут в загородном доме вместе с моим младшим братом, я забираю его каждую неделю, мы гуляем и хорошо общаемся, но с папой друг друга избегаем. Мама очень тяжело это переживала, была между нами, как между двух огней. На меня ссора с отцом тоже наложила отпечаток. Была депрессия долгое время, сначала я много плакала, жалела себя, потом простила его и поняла, что он хотел как лучше, а получилось плохо всем. Однажды мы проезжали по одной улице, каждый на своей машине, я пропустила его, но он даже не кивнул мне, тогда я окончательно осознала, что человек все обрубил. На днях я разговаривала с мамой, и она сказала, что папа меня приглашает отметить Новый год всей семьей, как раньше. До ссоры мы всегда ходили вместе выбирать елку, покупали гирлянды и игрушки, и все вчетвером встречали Новый год. Я не знаю, что мне делать, я давно не видела папу и не знаю о чем с ним разговаривать, тем более у меня в планах сделать еще одну татуировку. Боюсь мы с ним помиримся, все станет как прежде, а потом он опять решит прекратить общение из-за какого-нибудь моего поступка. Не представляю, как смогу воспринять и пережить такое еще раз.

Фото vk.com, фотограф  Анастасия Глинкина

41 1524
#Дом-2 #Елена Хромина
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Комментарии (41)

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Ника

3 минуты назад
Серега, Вы молодец!Согласна с Вами полностью!
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Гы

5 минут назад
Одноклассница Хроминой, язык не прикуси, а то отправишься...женская зависть страшная штука
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Дед

6 минут назад
От тебя смердит, не то что рядом, а на расстоянии, ТЬФУ.
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ника

7 минут назад
Липчане большие молодцы!Дали единодушно очень правильную оценку этой моральной и физической уродке!Мое сочувствие ее родителям.
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Одноклассница Хроминой

9 минут назад
На месте матери, я бы тоже отказалась от этой шкуры. Ей ей было наплевать на родителей и наплевать до сих пор, почему они должны страдать? Позорище! ЕЕ надо забыть как в Германии Гитлера
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Космос

9 минут назад
Столько гадостей пишут, не противно самим? Понятно решила кому-то то, что- то доказать. Думала придет вся такая нарядная- а там таких возможностей и тележка. С небес на землю опустили...вот она и тупит- назад стрёмно ехать и там не знает как себя вести
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Серега

12 минут назад
представитель добра, Видно ты барышня с ней одного дегенеративного пошиба.
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Серёга

15 минут назад
Смотреть противно на эту блевотину.
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бывший хроминой

22 минуты назад
дыра у нее конечно что надо! зачетная! как тоннель, туда сапсан целиком заехать сможет! поэтому продюсеры с дома-2 сразу разглядели потенциал ленкин
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Вудман

25 минут назад
Ваше имя, потому что этой дырке хочется попробовать еще парней! жду ее с нетерпением! спущу ей на собаку
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