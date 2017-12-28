Общество

сегодня, 15:30

В 2017 году более 40 000 липчан улучшили свои жилищные условия благодаря программе капремонта

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#ФКР
В 2017 году более 40 000 липчан улучшили свои жилищные условия благодаря программе капремонта

Программа капитального ремонта Липецкой области, в соответствии с краткосрочным планом 2017 года, выполнена на 107 %. По данным, заявленным на I квартал 2017 года былзапланирован капитальный ремонт в 323 МКД (или 1752 работ), по факту выполнен капитальный ремонт в 334 МКД (или 1889 работ), 4 МКД по решению собственников перенесены на 2018 год. Изменение количества многоквартирных домов произошло в результате корректировки краткосрочного плана текущего года.

Стоит отметить, что 2017 год примечателен стартом двух пилотных проектов: энергоэффективный ремонт фасадных групп многоквартирных домов по технологиям «мокрый и вентилируемый фасад», ускоренная программа модернизации лифтового хозяйства.

Новые фасадные группы — это современный облик улиц нашего региона и повышение энергоэффективности жилых зданий. По технологии «мокрого и вентилируемого» фасада в уходящем году произведен капитальный ремонт в 16 многоквартирных домах по ул. Гагарина ул. Пришвина, ул. Зегеля. На будущий год с применением данных инновационных мероприятий запланирована модернизация фасадных групп в 45 многоквартирных домах региона.

Липецкая область, наряду с 16 другими субъектами, в уходящем году дала старт ускоренной программе модернизации лифтового оборудования, в рамках которой, дополнительно к уже замененным в регионе 55 лифтам, заменили еще 90 единиц лифтового оборудования, кроме того в рамках данной программы 247 подъемников будут заменены в 2018 году.

«Модернизация изношенного парка лифтового хозяйства это, в первую очередь, мероприятие необходимое для безопасности наших граждан, именно поэтому мы сделали особый акцент на это и вступили в ведомственный проект по ускоренной модернизации лифтового хозяйства» - пояснил руководитель Фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Козин.

Стоит отметить, что результаты работы Фонда капитального ремонта Липецкой области не раз были высоко оценены Министроем РФ, Общественным Советом при Минстрое РФ, Общероссийским народным фронтом и другими курирующими и контролирующими организациями. Липецкая область в течение года не раз входила в тройку лидеров по темпу реализации программы и по уровню собираемости взносов, который всегда в течении года находился на уровне выше 100%. Высокие показатели по собираемости взносов достигнуты, в том числе благодаря активной информационно-разъяснительной работе с собственниками.

"PR"

324
#ФКР

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