Общество

сегодня, 14:15

«По ошибке выпила водку вместо воды уже в отделе полиции перед освидетельствованием»

4 2928
#пьяная езда
1
«По ошибке выпила водку вместо воды уже в отделе полиции перед освидетельствованием»

Липчанке не удалось оспорить штраф за пьяную езду.

Судья Задонского районного суда Липецкой области рассмотрел жалобу на постановление мирового судьи Хлевенского судебного участка. Там ранее жительницу Липецкой области привлекли к административной ответственности за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и наказали штрафом и лишением прав.

В жалобе женщина указала, что ее незаконно наказали и изложила свое видение ситуации. Автоледи пояснила, что в состоянии алкогольного опьянения она автомобилем не управляла, а по ошибке выпила водку вместо воды уже в отделе полиции перед медицинским освидетельствованием. Женщина указала, что ее остановил участковый, когда она ехала с пивом из бара в строящийся гараж. Пенный напиток был предназначен рабочим стройки, а сама она была трезвая. Приехав в отдел полиции, женщина выпила успокоительное средство, запив по ошибке водкой, которая без ее ведома оказалась в ее машине в бутылке из-под воды, после чего прошла медицинское освидетельствование, сообщила автор жалобы.

Доводы автоледи были биты картой протоколов, показаниями понятых и официальными документами. Так, согласно акту медицинского освидетельствования, проведенного в ГУЗ « Задонская МРБ», у женщины было установлено состояние опьянения. При этом в акте указано, что со слов доставленной на экспертизу, она «пила вечером пиво». Кроме того, существует протокол с подписью автоледи, где она собственноручно указала: «Выпила бокал пива, управляла автомобилем»

Постановление оставлено в силе.
4 2928
#пьяная езда
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нонка

56 минут назад
Во плетет -ну прям унтер-офицерская вдова -высекла сама себя Не хрен такую мерзавку за руль сажать -курочкина голова -мозги на берень -овца
ответить

Гость

сегодня, 16:37
Ч-мо сидело за рулем!!!
ответить

Марго

сегодня, 15:05
Зачем вообще о таком писать? Неужели это интересно, сплетни какие-то собирать.
ответить

гость

сегодня, 14:28
Артистка)
ответить

Еще в рубрике

В праздники спасатели будут работать в режиме повышенной готовности
#спасатели
В праздники спасатели будут работать в режиме повышенной готовности

3 минуты назад

Общество
В липецких дворах начали демонтаж паковочных столбов
#благойстройство
1
В липецких дворах начали демонтаж паковочных столбов

5 минут назад

Общество
Судебные приставы за один рейд оштрафовали 13 автомобилей на 6 миллионов рублей
#Приставы #УФССП
1
Судебные приставы за один рейд оштрафовали 13 автомобилей на 6 миллионов рублей

18 минут назад

Общество
За новые купюры на Центральном рынке нам не продали ни хрена*
#Новые купюры #Центральный рынок
15
За новые купюры на Центральном рынке нам не продали ни хрена*

42 минуты назад

Общество
Лучшая елка установлена на площади Петра Великого
#Новый год
2
Лучшая елка установлена на площади Петра Великого

сегодня, 15:58

Общество
Транспортные карты предлагают пополнять из электронных кошельков
#транспорт #инициатива
6
Транспортные карты предлагают пополнять из электронных кошельков

сегодня, 15:53

Общество