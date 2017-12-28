«По ошибке выпила водку вместо воды уже в отделе полиции перед освидетельствованием»

Липчанке не удалось оспорить штраф за пьяную езду.

Судья Задонского районного суда Липецкой области рассмотрел жалобу на постановление мирового судьи Хлевенского судебного участка. Там ранее жительницу Липецкой области привлекли к административной ответственности за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и наказали штрафом и лишением прав.



В жалобе женщина указала, что ее незаконно наказали и изложила свое видение ситуации. Автоледи пояснила, что в состоянии алкогольного опьянения она автомобилем не управляла, а по ошибке выпила водку вместо воды уже в отделе полиции перед медицинским освидетельствованием. Женщина указала, что ее остановил участковый, когда она ехала с пивом из бара в строящийся гараж. Пенный напиток был предназначен рабочим стройки, а сама она была трезвая. Приехав в отдел полиции, женщина выпила успокоительное средство, запив по ошибке водкой, которая без ее ведома оказалась в ее машине в бутылке из-под воды, после чего прошла медицинское освидетельствование, сообщила автор жалобы.



Доводы автоледи были биты картой протоколов, показаниями понятых и официальными документами. Так, согласно акту медицинского освидетельствования, проведенного в ГУЗ « Задонская МРБ», у женщины было установлено состояние опьянения. При этом в акте указано, что со слов доставленной на экспертизу, она «пила вечером пиво». Кроме того, существует протокол с подписью автоледи, где она собственноручно указала: «Выпила бокал пива, управляла автомобилем»



Постановление оставлено в силе.