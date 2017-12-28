Здоровье

сегодня, 14:03

В Липецкой области открыли ещё несколько офисов врачей общей практики

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#медицина
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В Липецкой области открыли ещё несколько офисов врачей общей практики

На строительство ушло около 24 миллионов рублей.

Накануне в селе Борки Тербунского района торжественно открыли офис врача общей практики. 

Как сообщает Центр медицинской профилактики, финансирование проведения работ по строительству нового здания осуществлялось из областного бюджета и составило около 24 миллионов рублей.  В офисе врача общей практики села Борки будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,а также вакцинация населения, проведение различных медицинских осмотров и экспертиза временной нетрудоспособности. Количество обслуживаемого населения составит более 2300 человек, среди которых почти 2000 взрослых и более 300 детей. Прием будут вести врач общей практики со стажем работы более 2 лет, а также медицинские сестры, имеющие сертификат по специальности «общая практика».

В офисе имеются кабинеты врача общей практики и стоматолога, взрослый и детский прививочные кабинеты, смотровой кабинет и кабинет временного пребывания больного, кабинет медицинской сестры, перевязочный и физиотерапевтический кабинеты, кабинет медицинской профилактики, манипуляционная, аптечный пункт, а также дневной стационар на 2 койки и различные подсобные помещения.

Кроме того, имеется все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи: кардиологическое, стоматологическое, офтальмологическое, отоларингологическое, гинекологическое, лабораторное, физиотерапевтическое.и т.д.

В ходе строительства также были проведены мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов: оборудован пандус, установлены поручни, функционируеттуалетная комната для инвалидов, есть кнопка вызова персонала.

В Тербунском районе в настоящее время уже работают 22 фельдшерско-акушерских пункта и 4 домовых хозяйства.

Также 27 декабря подобный офис открыли в селе Меньшой Колодезь Долгоруковского района. Финансирование проведения работ по строительству нового здания осуществлялось из областного бюджета и составило около 22 миллионов рублей. В офисе врача общей практики села Меньшой Колодезь будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, а также вакцинация населения, проведение различных медицинских осмотров и экспертиза временной нетрудоспособности. Количество обслуживаемого населения составит около 1600 человек, среди которых более 1300 взрослых и почти 300 детей. Прием будут вести врач общей врачебной практики со стажем работы более 35 лет, медицинские сестры со стажем работы более 30 лет, а также фельдшер скорой и неотложной помощи со стажем работы более 10 лет. Всего в Долгоруковском районе в настоящее время уже работают 16 фельдшерско-акушерских пунктов и 10 домовых хозяйств.

А 26 декабря офис врача общей практики открыли в селе Пушкино Добринского района. Финансирование строительных работ, закупка мебели и медицинского оборудования осуществлялось из средств областного бюджета и составило более 33 миллионов рублей. В офисе села Пушкино  будет  оказываться первичная медицинская помощь взрослому и детскому населению, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная; а также проведение медицинских осмотров, освидетельствований и экспертиз. Количество обслуживаемого населения составит более 1200 человек, среди которых почти 1000 взрослых и более 120 детей. Прием будут вести врач общей врачебной практики и врач-стоматолог с общим стажем работы около 50 лет, а также три медицинские сестры со стажем более 30 лет. В настоящее время в Добринском районе уже работают 7 центров общей врачебной практики и 2 офиса врача общей практики, а также 19 фельдшерско-акушерских пунктов и 14 домовых хозяйств.

В тот же день офис открыли в селе Синявки Грязинского района. Финансирование проведения работ по строительству нового здания осуществлялось из областного бюджета и составило более 27 миллионов рублей.   Количество обслуживаемого населения составит около 1900 человек, среди которых почти 1600 взрослых и более 300 детей. Прием будут вести врач общей врачебной практики со стажем работы более 5 лет, а также медицинские сестры с общим стажем работы около 10 лет. В Грязинском районе в настоящее время уже работают 2 центра общей врачебной практики, 25 фельдшерско-акушерских пунктов и 18 домовых хозяйств.

В течение ближайших двух лет за счет средств областного бюджета будут построены и введены в эксплуатацию 25 оснащенных современных центров общей врачебной практики. В настоящее время в Липецкой области уже действуют 50 офисов и центров врачей общей практики и около 400 ФАПов.


7 765
#медицина
1

Комментарии (7)

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???

сегодня, 16:35
А в городские поликлиники нет желания вернуть врачей и мед сестёр ? А то кабинетов до фига ,а лечиться не у кого ,одни терапевты , и к тем не прорвёшься .Может в область махнуть со своим полисом , а?
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А как иначе

сегодня, 15:54
Все действия российской власти последних 25 лет находятся в пределах одной очень простой логики - все приватизировать, все монетизировать, все продать, из всего извлечь прибыль. Разумеется, для себя. Прибыль - себе, убытки - народу и будущим поколениям. В этой логике действовали Ельцин с Гайдаром и Чубайсом, в этой же логике действуют Путин с Медведевым и Единой Россией. Концепция за последние 25 лет ни разу не менялась. Менялись только методы.
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Совсем свехнулись

сегодня, 15:47
Министерство здравоохранения, которое последние 25 лет старательно «оптимизировало» медицину, сокращая количество ЦРБ и саму возможность получения бесплатной мед помощи, занялось новым «важным» делом, разработав, специально для извращенцев, форму справки о смене пола для предоставления в ЗАГС. Сам «шедевр» от Минздрава выложен на гос портале правовых документов для общественного обсуждения.
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Гость

сегодня, 15:39
По числу больниц Россия отстает от РСФСР 1932 года (5 тыс. 962 больницы). При нынешних темпах сокращения (около 350 в год), через 5 — 6 лет Россия может дойти до уровня Российской империи 1913 года (около 3 тыс.). И это ещё полбеды. Куда хуже, что текущая обеспеченность больничными койками достигла показателей РСФСР 1960 года.
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Артурчик

сегодня, 15:15
skrip, с халатами уже 48!
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,

сегодня, 15:13
Голосуем за продление 315 маршрута http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html , Спасибо. С наступающим!!!
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skrip

сегодня, 15:02
Не понял.24 ляма только на само здание?Или в эту сумму входит стоимость белых халатов.
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