В Липецкой области открыли ещё несколько офисов врачей общей практики

На строительство ушло около 24 миллионов рублей.

Накануне в селе Борки Тербунского района торжественно открыли офис врача общей практики.

Как сообщает Центр медицинской профилактики, финансирование проведения работ по строительству нового здания осуществлялось из областного бюджета и составило около 24 миллионов рублей. В офисе врача общей практики села Борки будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,а также вакцинация населения, проведение различных медицинских осмотров и экспертиза временной нетрудоспособности. Количество обслуживаемого населения составит более 2300 человек, среди которых почти 2000 взрослых и более 300 детей. Прием будут вести врач общей практики со стажем работы более 2 лет, а также медицинские сестры, имеющие сертификат по специальности «общая практика».

В офисе имеются кабинеты врача общей практики и стоматолога, взрослый и детский прививочные кабинеты, смотровой кабинет и кабинет временного пребывания больного, кабинет медицинской сестры, перевязочный и физиотерапевтический кабинеты, кабинет медицинской профилактики, манипуляционная, аптечный пункт, а также дневной стационар на 2 койки и различные подсобные помещения.

Кроме того, имеется все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи: кардиологическое, стоматологическое, офтальмологическое, отоларингологическое, гинекологическое, лабораторное, физиотерапевтическое.и т.д.

В ходе строительства также были проведены мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов: оборудован пандус, установлены поручни, функционируеттуалетная комната для инвалидов, есть кнопка вызова персонала.

В Тербунском районе в настоящее время уже работают 22 фельдшерско-акушерских пункта и 4 домовых хозяйства.

Также 27 декабря подобный офис открыли в селе Меньшой Колодезь Долгоруковского района. Финансирование проведения работ по строительству нового здания осуществлялось из областного бюджета и составило около 22 миллионов рублей. В офисе врача общей практики села Меньшой Колодезь будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, а также вакцинация населения, проведение различных медицинских осмотров и экспертиза временной нетрудоспособности. Количество обслуживаемого населения составит около 1600 человек, среди которых более 1300 взрослых и почти 300 детей. Прием будут вести врач общей врачебной практики со стажем работы более 35 лет, медицинские сестры со стажем работы более 30 лет, а также фельдшер скорой и неотложной помощи со стажем работы более 10 лет. Всего в Долгоруковском районе в настоящее время уже работают 16 фельдшерско-акушерских пунктов и 10 домовых хозяйств.

А 26 декабря офис врача общей практики открыли в селе Пушкино Добринского района. Финансирование строительных работ, закупка мебели и медицинского оборудования осуществлялось из средств областного бюджета и составило более 33 миллионов рублей. В офисе села Пушкино будет оказываться первичная медицинская помощь взрослому и детскому населению, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная; а также проведение медицинских осмотров, освидетельствований и экспертиз. Количество обслуживаемого населения составит более 1200 человек, среди которых почти 1000 взрослых и более 120 детей. Прием будут вести врач общей врачебной практики и врач-стоматолог с общим стажем работы около 50 лет, а также три медицинские сестры со стажем более 30 лет. В настоящее время в Добринском районе уже работают 7 центров общей врачебной практики и 2 офиса врача общей практики, а также 19 фельдшерско-акушерских пунктов и 14 домовых хозяйств.

В тот же день офис открыли в селе Синявки Грязинского района. Финансирование проведения работ по строительству нового здания осуществлялось из областного бюджета и составило более 27 миллионов рублей. Количество обслуживаемого населения составит около 1900 человек, среди которых почти 1600 взрослых и более 300 детей. Прием будут вести врач общей врачебной практики со стажем работы более 5 лет, а также медицинские сестры с общим стажем работы около 10 лет. В Грязинском районе в настоящее время уже работают 2 центра общей врачебной практики, 25 фельдшерско-акушерских пунктов и 18 домовых хозяйств.

В течение ближайших двух лет за счет средств областного бюджета будут построены и введены в эксплуатацию 25 оснащенных современных центров общей врачебной практики. В настоящее время в Липецкой области уже действуют 50 офисов и центров врачей общей практики и около 400 ФАПов.



