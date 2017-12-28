Писатель из Донецка встретится с липчанами

Перед липчанами выступит автор девятнадцати книг и десятков рассказов.

4 января в 16:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке состоится встреча с донецким писателем-фантастом, автором сериалов "Горячие ветры Севера", "Клинки порубежья", "Победитель драконов" Владиславом Русановым.

Владислав Русанов свой первый рассказ написал в 1993 году. Публикация состоялась в ноябре 2002 года в журнале «Искатель». В 2005 году вышел роман «Рассветный шквал» — первая часть трилогии «Горячие ветры севера». В настоящий момент вышло девятнадцать книг и два десятка рассказов в периодических изданиях (таких, как «Человек и наука», «Химия и жизнь», «Порог», «Просто фантастика», «Искатель»).

По опросу газеты «Донецкие новости» в 2009 году Русанов В. А. вошел в список «100 известных донецких». В 2013 году В. А. Русанов выдвигался на номинацию «Лучший переводчик» от Украины. В ноябре 2014 года стал одним из организаторов Союза писателей ДНР. В 2015 году получил премию «Лунная радуга» в номинации «В области литературы» за трилогию «Клинки Порубежья». С 1 ноября 2017 года член Союза писателей России.

В Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина 28 декабря в 15:00 остоится презентация книги липецкого фотографа Павла Чайкина «Липецк. Взгляд сквозь время». В третьем тираже книги два разворота посвящены книжному арт-фестивалю «Ш.К.А.Ф. на Дворянской». Этот городской фестиваль, организуемый Централизованной библиотечной системой, уже стал одной из культурных традиций Липецка.

А с января там начнет работать объединение «Серебро слов» под руководством липецкого поэта, публициста, прозаика, священника Геннадия Рязанцева-Седогина. Первое занятие состоится в среду 24 января в 18.00. В библиотеке ждут всех, кто хочет заниматься литературным творчеством.