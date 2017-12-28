Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по нападению на защитника дольщиков

Избитый юрист намерен добиваться правды.

Отдел полиции №8 УМВД по Липецку вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту нападения на юриста Алексея Окорокова. Напомним, неизвестный напал на представляющего интересы обманутых дольщиков правозащитника в офисе компании 24 ноября.



Алексей Окороков предоставил GOROD48 официальные документы из полиции. В «отказнике» указано, что причиной такого решения стало отсутствие извещения от врачей: «В ходе дальнейшей проверки материала установлено, что принять объективное решение не представляется возможным, так как медицинские документы из БСМП №1 по запросу еще не готовы, соответственно провести экспертизу не представляется возможным. Имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие события преступления». Впрочем, юрист намерен отстаивать свои права. Он направил в полицию жалобу на постановление об отказе и копию врачебного заключения, выданного при обращении в учреждение здравоохранения.



В первой половине 24 ноября неизвестный мужчина забежал в юридический офис на улице 8 Марта и напал на присутствовавшего там Алексея Окорокова. Мужчине удалось отбиться от злоумышленника. Нейрохирург установил травму теменной части головы, рану нижней губы. Юрист до сих пор проходит лечение, а злоумышленник не найден. Пострадавший даже обращался к напавшему на него через соцсети, но тот не стал откликаться на предложение сдаться с повинной полиции.



Сам юрист уверен, что нападение на него — инициатива строительных компаний. Немногим ранее происшествия мужчина направил в Арбитражный суд Липецкой области документы, касающиеся банкротства строительной фирмы «Эксстроймаш». В апелляционной жалобе юрист требовал от суда исключить из требований долг организации перед аффилированным предприятием и сменить временное управление строительной компании. Кроме того, мужчина также ведет дела дольщиков «СтройГрада» и «ЛИСК», так что юрист не исключает, что нападение на него - «совместный заказ».