Происшествия

сегодня, 13:44

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по нападению на защитника дольщиков

17 2032
#нападение #дольщики
3
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по нападению на защитника дольщиков

Избитый юрист намерен добиваться правды.

Отдел полиции №8 УМВД по Липецку вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту нападения на юриста Алексея Окорокова. Напомним, неизвестный напал на представляющего интересы обманутых дольщиков правозащитника в офисе компании 24 ноября.

Алексей Окороков предоставил GOROD48 официальные документы из полиции. В «отказнике» указано, что причиной такого решения стало отсутствие извещения от врачей: «В ходе дальнейшей проверки материала установлено, что принять объективное решение не представляется возможным, так как медицинские документы из БСМП №1 по запросу еще не готовы, соответственно провести экспертизу не представляется возможным. Имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие события преступления». Впрочем, юрист намерен отстаивать свои права. Он направил в полицию жалобу на постановление об отказе и копию врачебного заключения, выданного при обращении в учреждение здравоохранения.

В первой половине 24 ноября неизвестный мужчина забежал в юридический офис на улице 8 Марта и напал на присутствовавшего там Алексея Окорокова. Мужчине удалось отбиться от злоумышленника. Нейрохирург установил травму теменной части головы, рану нижней губы. Юрист до сих пор проходит лечение, а злоумышленник не найден. Пострадавший даже обращался к напавшему на него через соцсети, но тот не стал откликаться на предложение сдаться с повинной полиции.

Сам юрист уверен, что нападение на него — инициатива строительных компаний. Немногим ранее происшествия мужчина направил в Арбитражный суд Липецкой области документы, касающиеся банкротства строительной фирмы «Эксстроймаш». В апелляционной жалобе юрист требовал от суда исключить из требований долг организации перед аффилированным предприятием и сменить временное управление строительной компании. Кроме того, мужчина также ведет дела дольщиков «СтройГрада» и «ЛИСК», так что юрист не исключает, что нападение на него - «совместный заказ».
17 2032
#нападение #дольщики
3

Комментарии (17)

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липчанин

сегодня, 16:38
а не кажется ли вам, земляки, что в последнее время у нашей полиции слишком много "ляпов!.Складывается впечатление, что нынешнее поколение сотрудников пришли не работать, а зарабатывать.Отказной материал явно по надуманным мотивам-какая проблема в городе доехать до больницы и взять выписку?А где прокурор Советского района? Елецкая "операция" в клубе вообще попала на федеральные каналы ТВ.Там правит бал цыганская ОПГ, а полицейских обвиняют в сговоре с ними? может начальник УМВД скучает по родному Волгограду или готовится переехать в столицу и у него чемоданное настроение?
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48-ой

сегодня, 15:46
Бойцов заказал
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похож

сегодня, 15:34
на банана с двойки похож
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Любопытный

сегодня, 15:26
Простите, не понял, отказали потому что голова не та или кулак не тот?
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Эх ,юрист,

сегодня, 15:18
Кола хотите ментам под НГ забить.
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,

сегодня, 15:14
Голосуем за продление 315 маршрута http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html , Спасибо. С наступающим!!!
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русс

сегодня, 15:05
В бандитско-воровском государстве расчитывать на ...
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Ольга

сегодня, 15:04
Что значит бывшего, Давно уже прекратила адвокатскую деятельность
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Дальнобойщик.

сегодня, 14:54
Нужно съездить по башке участковым в каждем раене городо и пусть эти ублюдки попробуют возбудть дело.
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А что скажет личный

сегодня, 14:45
Сен-сей по данному факту?
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