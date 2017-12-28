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вчера, 18:38
Минфин опубликовал данные о зарплатах министров
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Минфин впервые раскрыл данные о зарплатах большинства федеральных министров.
Министерство финансов впервые раскрыло сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе большинства министров правительства РФ, за исключением глав Минобороны и МВД.
Согласно опубликованным данным, больше всех в 2016 году были зарплаты глав ведомств финансово-экономического блока. Министр финансов Антон Силуанов получал 1,73 миллиона рублей в месяц, недавно осужденный за взятку министр экономического развития Алексей Улюкаев (занимал должность до середины ноября 2016 года) — 1,27 миллиона рублей, министр энергетики Александр Новак — 1,16 миллиона рублей.
Также высокие зарплаты были у министров юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования, - передает РИА-Новости.
Меньше же остальных министров, по данным Минфина, зарабатывали главы Минстроя Михаил Мень и Минсельхоза Александр Ткачев — их среднемесячная зарплата в прошлом году составляла 443 и 451 тысячи рублей соответственно.
Согласно опубликованным данным, больше всех в 2016 году были зарплаты глав ведомств финансово-экономического блока. Министр финансов Антон Силуанов получал 1,73 миллиона рублей в месяц, недавно осужденный за взятку министр экономического развития Алексей Улюкаев (занимал должность до середины ноября 2016 года) — 1,27 миллиона рублей, министр энергетики Александр Новак — 1,16 миллиона рублей.
Также высокие зарплаты были у министров юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования, - передает РИА-Новости.
Меньше же остальных министров, по данным Минфина, зарабатывали главы Минстроя Михаил Мень и Минсельхоза Александр Ткачев — их среднемесячная зарплата в прошлом году составляла 443 и 451 тысячи рублей соответственно.
1 353
наивный