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вчера, 18:38

Минфин опубликовал данные о зарплатах министров

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#Минфин #зарплата #чиновники
Минфин опубликовал данные о зарплатах министров

Минфин впервые раскрыл данные о зарплатах большинства федеральных министров.

Министерство финансов впервые раскрыло сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе большинства министров правительства РФ, за исключением глав Минобороны и МВД.

Согласно опубликованным данным, больше всех в 2016 году были зарплаты глав ведомств финансово-экономического блока. Министр финансов Антон Силуанов получал 1,73 миллиона рублей в месяц, недавно осужденный за взятку министр экономического развития Алексей Улюкаев (занимал должность до середины ноября 2016 года) — 1,27 миллиона рублей, министр энергетики Александр Новак — 1,16 миллиона рублей.

Также высокие зарплаты были у министров юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования, - передает РИА-Новости.

Меньше же остальных министров, по данным Минфина, зарабатывали главы Минстроя Михаил Мень и Минсельхоза Александр Ткачев — их среднемесячная зарплата в прошлом году составляла 443 и 451 тысячи рублей соответственно.
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#Минфин #зарплата #чиновники

Комментарии (1)

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наивный

вчера, 22:12
а я думал, они, как и мы за 20 - 30 тысяч работают. или барина с холопом равнять нельзя?
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