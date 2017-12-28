Общество

вчера, 18:36

Лучший муниципальный дворник Липецка работает на площади Героев

15 933
#дворник
Лучший муниципальный дворник Липецка работает на площади Героев

Имена лучших муниципальных дворников, от работы которых зависит состояние городских улиц, назвали 27 декабря в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка. Здесь подвели итоги конкурса, заявки на участие в котором принимались от сотрудников управления благоустройства Липецка и предприятия «Зеленхоз».       

Как сообщили в ведомстве, конкурс проводился в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства территорий города, качественной и своевременной уборки, предотвращения образования несанкционированных свалок мусора. Не менее важная его задача – повышение престижа профессии. В настоящее время на двух предприятиях трудятся 210 муниципальных дворников. А должно быть на треть больше. Вручную они убирают около 300 тыс. кв. метров площадей, тротуаров, скверов, остановочных павильонов – всю, что расположено на так называемой красной линии улиц.

Результаты труда десяти потенциальных претендентов на победу еженедельно проверялись с выездом на место и оценивались по бальной системе. На конечную оценку влияло отсутствие жалоб со стороны жителей, стаж работы на предприятии, инициатива, творчество, самостоятельность в принятии решений и многое другое.

Абсолютным лидером конкурса назван сотрудник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Александр Болотников. У него одна из наиболее ответственных территорий города – площадь Героев. На предприятии Александр Дмитриевич сравнительно недавно. Но за три года стал действительно незаменимым для коллег – поможет наточить лопаты, подготовить скребки, изобретет приспособление, которое хорошо чистит плитку без повреждений.

На втором месте еще один работник МБУ – Зоя Ролдугина. Ее стаж на предприятии 24 года. Убирает Березовую аллею на проспекте 60 лет СССР. Человек, что называется старой закалки, делает все добросовестно и с душой.

Третье место присуждено молодой сотруднице муниципального «Зеленхоза» Ольге Пантелеевой. Летом она трудится на набережной, зимой – в сквере на улице Звездной. Маленькая деталь: традиционной метле Ольга предпочитает веник, считая, что чистит он основательней.

Победителям будут вручены премии. Как отметил на заседании комиссии председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин, конкурс муниципальных дворников планируется проводить и в следующем году, возможно, с большим числом участников – ведь люди этой профессии трудятся в парках, образовательных, спортивных учреждениях и в других структурных подразделениях мэрии.
15 933
#дворник

Комментарии (15)

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вчера, 23:23
skrip,
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Спятил?

вчера, 23:22
Максим, он лесных дел мастер
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skrip

вчера, 23:19
#нипонил, Все!!!!!!!!!!Ибо только соратники могут оценить личный вклад в общее дело
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Максим

вчера, 23:02
Королёв его фамилья
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Липчанин.

вчера, 20:19
А какая зарплата улутшего дворника ? Унас платят дворникам 5 000 за участок и 2 000 за совмещение . За токую зарплату пусть вся мерия работает.
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Дворник

вчера, 20:17
Хватит пустых слов ,господа!!! Мои требования теперь- повысить зп ,а то от дошика изжега,моё фото- на доску почёта.И, наконец,выдать мне и моим братьям новые лопаты и метлы! С огнём играете,господа хорошие.
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