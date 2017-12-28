Лучший муниципальный дворник Липецка работает на площади Героев

Имена лучших муниципальных дворников, от работы которых зависит состояние городских улиц, назвали 27 декабря в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка. Здесь подвели итоги конкурса, заявки на участие в котором принимались от сотрудников управления благоустройства Липецка и предприятия «Зеленхоз».





Как сообщили в ведомстве, конкурс проводился в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства территорий города, качественной и своевременной уборки, предотвращения образования несанкционированных свалок мусора. Не менее важная его задача – повышение престижа профессии. В настоящее время на двух предприятиях трудятся 210 муниципальных дворников. А должно быть на треть больше. Вручную они убирают около 300 тыс. кв. метров площадей, тротуаров, скверов, остановочных павильонов – всю, что расположено на так называемой красной линии улиц.



Результаты труда десяти потенциальных претендентов на победу еженедельно проверялись с выездом на место и оценивались по бальной системе. На конечную оценку влияло отсутствие жалоб со стороны жителей, стаж работы на предприятии, инициатива, творчество, самостоятельность в принятии решений и многое другое.



Абсолютным лидером конкурса назван сотрудник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Александр Болотников. У него одна из наиболее ответственных территорий города – площадь Героев. На предприятии Александр Дмитриевич сравнительно недавно. Но за три года стал действительно незаменимым для коллег – поможет наточить лопаты, подготовить скребки, изобретет приспособление, которое хорошо чистит плитку без повреждений.



На втором месте еще один работник МБУ – Зоя Ролдугина. Ее стаж на предприятии 24 года. Убирает Березовую аллею на проспекте 60 лет СССР. Человек, что называется старой закалки, делает все добросовестно и с душой.



Третье место присуждено молодой сотруднице муниципального «Зеленхоза» Ольге Пантелеевой. Летом она трудится на набережной, зимой – в сквере на улице Звездной. Маленькая деталь: традиционной метле Ольга предпочитает веник, считая, что чистит он основательней.



Победителям будут вручены премии. Как отметил на заседании комиссии председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин, конкурс муниципальных дворников планируется проводить и в следующем году, возможно, с большим числом участников – ведь люди этой профессии трудятся в парках, образовательных, спортивных учреждениях и в других структурных подразделениях мэрии.