Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова санкциями‍

Блокировка аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook была связана с тем, что лидер республики попал в санкционный список США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.





"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорится в сообщении компании, поступившем в



На прошлой неделе аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы. Накануне Роскомнадзор направил администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину этих действий.



В свою очередь Минкомсвязи усмотрело в блокировке страниц главы Чечни "двойные стандарты".



Кадыров со своей стороны заявил, что доволен блокировкой своего аккаунта в инстаграм.



"В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева", - заявил глава Чечни. Он также предположил, что это было сделано по указанию властей США.



На прошлой неделе Минфин США внес Кадырова и еще четырех граждан РФ в санкционный список, всем им был закрыт въезд в США. В пояснении, по какой причине на главу Чечни наложили ограничительные меры, американское ведомство заявило, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу". Facebook подтвердил, что заблокировал аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за внесения его в санкционный список Минюста США."Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорится в сообщении компании, поступившем в "Интерфакс" в среду.На прошлой неделе аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы. Накануне Роскомнадзор направил администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину этих действий.В свою очередь Минкомсвязи усмотрело в блокировке страниц главы Чечни "двойные стандарты".Кадыров со своей стороны заявил, что доволен блокировкой своего аккаунта в инстаграм."В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева", - заявил глава Чечни. Он также предположил, что это было сделано по указанию властей США.На прошлой неделе Минфин США внес Кадырова и еще четырех граждан РФ в санкционный список, всем им был закрыт въезд в США. В пояснении, по какой причине на главу Чечни наложили ограничительные меры, американское ведомство заявило, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".