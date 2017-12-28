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вчера, 18:34

Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова санкциями‍

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#Кадыров #санкции #Facebook
Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова санкциями‍

Блокировка аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook была связана с тем, что лидер республики попал в санкционный список США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Facebook подтвердил, что заблокировал аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за внесения его в санкционный список Минюста США.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорится в сообщении компании, поступившем в "Интерфакс" в среду.

На прошлой неделе аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы. Накануне Роскомнадзор направил администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину этих действий.

В свою очередь Минкомсвязи усмотрело в блокировке страниц главы Чечни "двойные стандарты".

Кадыров со своей стороны заявил, что доволен блокировкой своего аккаунта в инстаграм.

"В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева", - заявил глава Чечни. Он также предположил, что это было сделано по указанию властей США.

На прошлой неделе Минфин США внес Кадырова и еще четырех граждан РФ в санкционный список, всем им был закрыт въезд в США. В пояснении, по какой причине на главу Чечни наложили ограничительные меры, американское ведомство заявило, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".
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#Кадыров #санкции #Facebook

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